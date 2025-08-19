Szívó V12, kézi váltó és 3 ülés a legújabb elképesztő sportautóban

A 90-es évekbeli legendás McLaren F1 tervezőjeként jegyzett Gordon Murray nevével fémjelzett Gordon Murray Automotive (GMA) a Monterey Car Week keretein belül nemcsak az öt példányban gyártandó S1 LM-et, hanem a huszonnégy darabos mennyiségben készítendő Le Mans GTR-t is közszemélre bocsátotta.

Az újdonság nem titkoltan a McLaren F1 GTR Longtailnek állít emléket, de többek közt olyan ikonikus versenyautók dizájnja is visszaköszön rajta, mint például a Porsche 917, az Alfa Romeo Tipo 33/3 vagy a Matra-Simca MS660.

Az alacsony és hosszú építésű Le Mans GTR úgy biztosít igen komoly leszorítóerőt, hogy egyrészt az nem megy a légellenállás rovására, másrészt pedig hiányzik róla a GMA által a közelmúltban piacra dobott T50-es modell hátsó ventilátora.

A három ülést és középen elhelyezett kormányt felvonultató szupersportkocsi 4 literes V12-es szívó Cosworth benzinmotorja egyenesen a T.50-ből érkezett, vagyis kisebb, mint az S1 LM-ben lévő 4,3 literes 700 lovas egység.

A 663 lóerős maximális teljesítmény 11500-as fordulaton ébred, de a főtengely egészen 12100-ig elforgatható. A 467 Nm-es csúcsnyomaték 9000-től hívható le.

A T.50-nél keményebb futóműves, Michelin Sport Cup 2 gumikkal szerelt, hátsókerék-hajtású és nem utolsó sorban kézi váltós Le Mans GTR árát egyelőre nem fedték fel, az első példányokat az ígéretek szerint 2026-ben lehet majd átvenni.

