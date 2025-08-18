Egykori zseniális tervezője támasztotta fel a legendás McLaren F1-et

A Gordon Murray által tervezett McLaren F1-ből a 90-es évek közepén mindössze 106 példány készült. Most megérkezett a még sokkal szerényebb mennyiségben gyártandó kései leszármazott, a szintén Murray által megálmodott S1 LM.

GMA S1 LM GMA

A Gordon Murray Automotive (GMA) legfrissebb szupersportkocsija a McLaren Le Mans-győztes F1 GTR-jének állít emléket, és teszi mindezt abszolút stílusos és egyben hipermodern formában.

A háromszemélyes kivitelű, középen elhelyezett kormányú S1 LM nem titkoltan a közelmúltban debütált T50 közeli rokona, de a két modell teljesen eltérő külsővel és aerodinamikai csomaggal bír, illetve az újabb modell keményebb és egyben könnyebb futóművel rendelkezik.

GMA S1 LM GMA

GMA S1 LM GMA

Az ezúttal hátsó ventilátor nélküli sportkocsiban a testvérmodellben lévő 4 literesnél némileg nagyobb, 4,3 literes V12-es szívómotor található, melynek teljesítménye 663-ról 700 lóerőre nőtt.

A hatfokozatú kézi váltós és hátsókerék-hajtású S1 LM árát egyelőre nem fedték fel, azt viszont igen, hogy csak 5 példány készül belőle, és ezek 2026-ban mind ugyanahhoz a megrendelőhöz kerülnek majd.

GMA S1 LM GMA

GMA S1 LM GMA

GMA S1 LM GMA

GMA S1 LM GMA

GMA S1 LM GMA