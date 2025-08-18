Egykori zseniális tervezője támasztotta fel a legendás McLaren F1-et

A Gordon Murray által tervezett McLaren F1-ből a 90-es évek közepén mindössze 106 példány készült. Most megérkezett a még sokkal szerényebb mennyiségben gyártandó kései leszármazott, a szintén Murray által megálmodott S1 LM.
A Gordon Murray Automotive (GMA) legfrissebb szupersportkocsija a McLaren Le Mans-győztes F1 GTR-jének állít emléket, és teszi mindezt abszolút stílusos és egyben hipermodern formában.
A háromszemélyes kivitelű, középen elhelyezett kormányú S1 LM nem titkoltan a közelmúltban debütált T50 közeli rokona, de a két modell teljesen eltérő külsővel és aerodinamikai csomaggal bír, illetve az újabb modell keményebb és egyben könnyebb futóművel rendelkezik.
Az ezúttal hátsó ventilátor nélküli sportkocsiban a testvérmodellben lévő 4 literesnél némileg nagyobb, 4,3 literes V12-es szívómotor található, melynek teljesítménye 663-ról 700 lóerőre nőtt.
A hatfokozatú kézi váltós és hátsókerék-hajtású S1 LM árát egyelőre nem fedték fel, azt viszont igen, hogy csak 5 példány készül belőle, és ezek 2026-ban mind ugyanahhoz a megrendelőhöz kerülnek majd.