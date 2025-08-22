Kutya szaladt az M4-esen, öt autó karambolozott miatta – videó

Felvételen rögzítették azt a drámai pillanatot, amikor egy kutya rohant át az M4-es főút Budapest felé vezető szakaszán, a 28-as kilométernél – írja a Bp-i Autósok közössége oldal. Az autósok azonnal vészfékeztek, ám többen már nem tudtak időben megállni. A helyszínen öt jármű ütközött egymásba.

A fedélzeti kamera nemcsak a kutya váratlan felbukkanását, hanem a baleset teljes folyamatát is rögzítette. A felvételen jól látszik, ahogy a sofőrök a váratlan helyzet elé kerültek, egyikük bravúros manőverrel épphogy el tudta kerülni az ütközést, egy kisebb furgon vezetője is annak köszönheti, hogy megúszta a nagyobb becsapódást, hogy kibújt a két teherautó közül.

Az eset 2025. augusztus 19-én, reggel 9 óra 37 perckor történt, a körülmények tisztázása érdekében a rendőrség vizsgálatot indított.