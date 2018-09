Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcdf3a8-250f-4fe9-95dd-453aa46ed18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180920_Photshoppal_varazsoltak_tomeget_egy_DKs_Facebook_oldalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bcdf3a8-250f-4fe9-95dd-453aa46ed18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871805c8-e235-46ea-97f0-70b4942cee12","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Photshoppal_varazsoltak_tomeget_egy_DKs_Facebook_oldalon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:42","title":"Photoshoppal varázsoltak tömeget egy DK-s Facebook-oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan arra, hogy tanuljanak belőle. És néha humorral ütik el a helyzetek komolyságát.","shortLead":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan...","id":"20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d1737-adbf-4e51-b030-6e44eb78ca93","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:15","title":"Hogyan kezeljük a kudarcot? Például humorral!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Ennek fő eredményeiről írt Krekó Péter ügyvezető igazgató és Juhász Attila főmunkatárs a HVG eheti számában.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7386-e29b-48cd-83a7-f98092d67752","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"\"Orbán retorikája tankönyvszerűen populista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9318f3fb-d67b-4951-9c8d-08792c950770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos találkozó után teljesen váratlanul négyszemközti megbeszélésre hívta az orosz államfő Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Azt nem tudni, miről diskuráltak.","shortLead":"A hivatalos találkozó után teljesen váratlanul négyszemközti megbeszélésre hívta az orosz államfő Orbán Viktor magyar...","id":"20180919_putyin_orban_negyszemkozti_talalkozo_megbeszeles_moszkva_kreml","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9318f3fb-d67b-4951-9c8d-08792c950770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6ce59-c6a4-4c6a-b019-6f3bb278884b","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_putyin_orban_negyszemkozti_talalkozo_megbeszeles_moszkva_kreml","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:18","title":"Putyin akart még valamit Orbántól, 45 percre el is rabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az orwelli nagy hazugságok után most másfajta hazugságokra épülnek rendszerek Magyarországban és Lengyelországban. A demokrácia és a szabad verseny leépül és összeesküvés-elméletekben hisz mindenki. Anne Applebaum legújabb elemzésében hosszan ír Schmidt Máriáról is, szerinte ő a hazugságok egyik első számú kitalálója.","shortLead":"Az orwelli nagy hazugságok után most másfajta hazugságokra épülnek rendszerek Magyarországban és Lengyelországban...","id":"20180919_anne_applebaum_the_atlantic_magyarorszag_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb295be-0a84-4d6a-ae8d-05102676cad2","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_anne_applebaum_the_atlantic_magyarorszag_oroszorszag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:30","title":"Applebaum: Magyarország még a hazugságait is Oroszországról másolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","shortLead":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","id":"20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e41be4-5e29-4b54-835a-843907985c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:48","title":"Klebelsberg Központ: hazugság, nem igaz, nincs is országos tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc48c4bf-1c3e-4eaa-8f10-ee42c34c3682","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Mit tehet egy kis állam, amely csapdahelyzetben van, és nem látni, hogyan kecmereghetne ki abból? A hvg.hu az államként el nem ismert Hegyi-Karabahban járt, és rácsodálkozott a fantasztikus természeti adottságokra, történelmi műemlékekre, amelyek egyre több ember vonzanak ide a világ minden tájáról.","shortLead":"Mit tehet egy kis állam, amely csapdahelyzetben van, és nem látni, hogyan kecmereghetne ki abból? A hvg.hu az államként...","id":"20180919_hegyikarabah_arcah_ormenyorszag_azebajdzsan_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc48c4bf-1c3e-4eaa-8f10-ee42c34c3682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf630d6-7987-4bad-a158-375c3e2bc774","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_hegyikarabah_arcah_ormenyorszag_azebajdzsan_valsag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:05","title":"Hegyi-Karabah: elképesztő kincsekre bukkantunk az el nem ismert országban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]