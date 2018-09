Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest több pontján is távhővezeték-építés és -bővítés zajlik, a beruházás célja, hogy a belső, sűrűn lakott városrészekben élők is hozzájuthassanak a távfűtéshez - közölte a Főtáv Zrt.","shortLead":"Budapest több pontján is távhővezeték-építés és -bővítés zajlik, a beruházás célja, hogy a belső, sűrűn lakott...","id":"20180919_Hogyuru_epul_Budapest_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6195b1f7-359f-4417-b126-75353572da94","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Hogyuru_epul_Budapest_korul","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:16","title":"Hőgyűrű épül Budapest körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV tulajdonosa levélben kritizálja a Sargentini-jelentés állításait. Sorosozástól sem mentes írásában azt állítja például, nem gyűrte maga alá a Fidesz a médiát, Merkel német kancellár pedig katonai uralma alá vonná Magyarországot.","shortLead":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV tulajdonosa levélben kritizálja a Sargentini-jelentés állításait...","id":"20180920_Nemeth_Sandor_nagyon_durvan_bevedte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentessel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f32356-bb4c-473b-ab38-1bb720a10efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Nemeth_Sandor_nagyon_durvan_bevedte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentessel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:12","title":"Németh Sándor nagyon megvédte a kormányt a Sargentini-jelentéssel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f2e6e-1d71-457a-bed0-31a4939093df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan intézmény, ahol márciusban még nem volt tartozás, nyár végére viszont a kétmilliárd forintot közelítette az adósság.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol márciusban még nem volt tartozás, nyár végére viszont a kétmilliárd forintot közelítette...","id":"20180919_Megint_usznak_az_adossagban_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341f2e6e-1d71-457a-bed0-31a4939093df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb0a9f-ada2-405b-a1ac-f877b97c2a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Megint_usznak_az_adossagban_a_korhazak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:07","title":"Megint úsznak az adósságban a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt.","shortLead":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók...","id":"20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd2635-5d25-48b2-bb89-1bde39564b95","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban (CERN) épített hatalmas szerkezet az egyik prototípusa egy sokkal nagyobb detektornak, amely majd az Egyesült Államokban valósul meg.","shortLead":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai...","id":"20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e865e1ca-a56a-409c-8028-09b918a826d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:03","title":"Először mutatta ki a titokzatos részecskék nyomát a CERN új neutrínódetektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Krémer Balázs","category":"tudomany","description":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár...","id":"20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85986781-bec3-484c-8595-ea216131fb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:22","title":"Ne az informatikától, az ember túlhatalmától féljünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított útnak az amerikai űrhivatal.","shortLead":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított...","id":"20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c4ead-af5f-4553-b268-e311ba5a2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:03","title":"Megjöttek az elsők képek a NASA szondájától, amely lakható bolygók után kutat a végtelen űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","shortLead":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","id":"20180919_bmw_z4_roadster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0334fac-f883-4f95-958a-86d4285c2ccd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_bmw_z4_roadster","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:27","title":"Megjött a BMW Z4 harmadik nemzedéke, klasszikus vászontetővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]