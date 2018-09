Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő meghalt, hárman megsérültek.","shortLead":"Egy nő meghalt, hárman megsérültek.","id":"20180926_Menekulteket_szallito_csonakra_lottek_ra_marokkoi_haditengereszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59eb37f-0e8a-4060-9a85-480fea7283af","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Menekulteket_szallito_csonakra_lottek_ra_marokkoi_haditengereszek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:21","title":"Menekülteket szállító csónakra lőttek rá marokkói haditengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől el, ki meddig maradhat az országban.","shortLead":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől...","id":"20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9b5f-bbd6-4660-ae8d-7b1bbe04fe5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:11","title":"Semmilyen elsőbbséget nem élveznek majd az Angliába kivándorló EU-állampolgárok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat, átadta a Vak Bottyán utcát a fővárosi városvezetésnek.","shortLead":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat...","id":"20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a50cd-481e-43ca-86c6-83180b040953","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:45","title":"Lemondott Kispest az utcáról, amit szétvertek a metrópótló buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk, mire megy az iPhone Xs Max a Samsung eddigi legígéretesebb telefonja ellen. ","shortLead":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk...","id":"20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d06ce0-1e1a-4c52-9f74-bc41ed772b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:03","title":"Itt a sebességteszt: egymásnak eresztették a legjobb iPhone-t és a legütősebb Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","shortLead":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","id":"20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44730f0d-3910-45c8-a79d-d2c26ee89192","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:16","title":"TGM: Századvég: ez a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért lecserélték az eddigi vezetőket, szerkesztőséget, értesült az Index. Az utolsó kiadvány egyik tanulmánya pedig olyannyira sok volt a kormánypárti Századvég Alapítványnak, hogy bevonják a lapszámokat.","shortLead":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért...","id":"20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f7476-4c4a-4b7d-94d3-c7cfd66baff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Egy írás miatt hullottak a fejek egy Századvég-folyóiratnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is lehetett licitálni. Az állam és az e-árverésben fantáziát látó bankok szerint a rendszer kiállta a próbát: átlátható. Megnéztük, milyen az, amikor egy lakást árverez a NAV.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is...","id":"20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca11c339-1d97-4a1a-98a2-be21eaeb64d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:30","title":"Siratják a múltat a lakáspiac egykori hiénái, elkísértük őket egy vadászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem is lehetne.","shortLead":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem...","id":"20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023167c0-add5-45c3-b208-02039a623b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:41","title":"A nap fotója: Nem erre számít az ember, ha benéz a Tesla csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]