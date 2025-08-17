A latina Hófehérkével készült film bukását Gal Gadot szerint az Izrael-ellenesség okozta

Noha a filmet már a készüléséről szóló legelső sajtóhír óta gyűlölték a konzervatívok, Gal Gadot izraeli színésznő szerint mégis az okozta a hófehér bőréről elnevezett, ám egy latina színésznő által játszott Hófehérkéről szóló legutóbbi film bukását, hogy Hollywoodban mindenkin nagy a nyomás, hogy felszólaljanak Izrael ellen – idézi a színész héber nyelvű interjúját a Deadline.

Gadot az interjúban elmondta: nagyon szerette forgatni a Disney filmjét, és nagyon jókat beszélgettek és nevettek a Hófehérkét játszó, részben kolumbiai származású Rachel Zeglerrel, aki Palesztina lelkes támogatója. Gadot izraeliként kötelezően szolgált is az izraeli hadseregben, így a 2006-os libanoni-izraeli háborúban is részt vett; Libanonban épp erre hivatkozva tiltották be Gadot Wonder Woman című filmjét.

A Deadline azt írja: sajtóhírek szerint a film produer, Marc Platt nem örült, hogy Zegler a film promóciója alatt is annyit beszélt Palesztináról.

Gadot az állítólagos „nyomásról” beszélve azt is elmondta: „Mindig megpróbálom elmagyarázni a helyzetet az embereknek, és megpróbálok kontextusában lefesteni a valóságot, de végül mindenki maga dönt arról, hogy mit gondol. Nagyon csalódott vagyok, hogy ez ennyit számított abban, hogy a Hófehérke rosszul szerepelt a mozipénztáraknál.”

A Disney a becslések szerint 115 millió dollárt bukott a filmen, amelyről Rachel Zegler korábban azt mondta: a színes bőrű kislányoknak szerte a világon ugyanannyira fontos volt Hófehérke története, mint a fehéreknek, ám ők eddig a filmig sosem érezhették úgy a történet feldolgozásait nézve, hogy valaha ők is Hófehérke bőrébe bújhatnának.