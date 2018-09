Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6ce1f0-f5d2-44ca-a47b-a039fdc94f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így köszönte meg, hogy voltak, akik mellé álltak. ","shortLead":"Így köszönte meg, hogy voltak, akik mellé álltak. ","id":"20180924_orban_viktor_ep_kepviselo_ep_parlament_sargentini_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6ce1f0-f5d2-44ca-a47b-a039fdc94f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1c75d-a3ce-4bb4-9bc3-75836835b615","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_orban_viktor_ep_kepviselo_ep_parlament_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:51","title":"Orbán levelet írt 197 embernek, akik elutasították a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tett le a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Konzum Nyrt., hogy a bankszektor és a telekommunikáció irányába terjeszkedjen tovább. ","shortLead":"Nem tett le a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Konzum Nyrt., hogy a bankszektor és a telekommunikáció irányába...","id":"20180924_Tenyleg_viheti_a_Telenort_Meszaros_Konzumja_sot_egy_bankra_is_faj_a_foga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9c2d0-9ce6-4147-add4-e0b31f1beda8","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Tenyleg_viheti_a_Telenort_Meszaros_Konzumja_sot_egy_bankra_is_faj_a_foga","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:01","title":"Tényleg elvinné a Telenort Mészáros Konzumja, sőt: egy bankra is fáj a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5bd1ba-2546-4156-b5ff-18477264d089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyverrel rabolta ki a mezőtúri dohányboltot, majd távozott. A rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki.","shortLead":"Fegyverrel rabolta ki a mezőtúri dohányboltot, majd távozott. A rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki.","id":"20180925_Felmillio_forintot_erhet_ha_felismeri_ezt_a_trafikrablot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5bd1ba-2546-4156-b5ff-18477264d089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff0f993-e33a-4d0a-8744-3a31eda72940","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Felmillio_forintot_erhet_ha_felismeri_ezt_a_trafikrablot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:42","title":"Félmillió forintot érhet, ha felismeri ezt a trafikrablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn startolt el Microsoft idei Ignite konferenciája, ahol a cég fejlesztői több újdonságot is bemutattak.","shortLead":"Hétfőn startolt el Microsoft idei Ignite konferenciája, ahol a cég fejlesztői több újdonságot is bemutattak.","id":"20180926_microsoft_search_kereso_ignite_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1778bcc-1d3d-4a52-8fdb-dd5708cb66d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_microsoft_search_kereso_ignite_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:03","title":"Jön a Microsoft új keresője, még a személyes kérdésekre is választ ad majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az árcsökkenés átmeneti lehet, miután a Brent ára négyéves csúcson volt hétfőn.","shortLead":"Az árcsökkenés átmeneti lehet, miután a Brent ára négyéves csúcson volt hétfőn.","id":"20180925_Szerdatol_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e89446-841d-4568-bc0c-af6c7f8184e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Szerdatol_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:33","title":"Szerdától olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket kifejezetten gazdagoknak készítenek.","shortLead":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket...","id":"20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e800bb-c798-4c97-b1a4-17605414d1c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:41","title":"Fotók: A világ legmenőbb íróasztalát hozta össze egy lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló jelentése. ","shortLead":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló...","id":"20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005272e3-d625-4f7d-814f-6327a5c4baaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:31","title":"Törökszentmiklós szenvedte meg a legjobban az idei nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]