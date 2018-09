Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d137b28-bad3-4247-a2c5-a90cdb90a25a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","shortLead":"A kaposvári rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","id":"20180925_noi_holttestet_talaltak_a_deseda_tonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d137b28-bad3-4247-a2c5-a90cdb90a25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7d6343-cf33-4b77-8e3f-42819cf516d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_noi_holttestet_talaltak_a_deseda_tonal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:59","title":"Női holttestet találtak a Deseda tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány látványtervet, hogy kiderüljön, (szerintük) hogyan is kell elképzelni a jövőt.","shortLead":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány...","id":"20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f499c784-6835-48e9-920c-09f2892e5f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:21","title":"A nap fotói: Az IKEA megtervezte a jövő autóit, és van köztük néhány használható ötlet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak a választókörzetével, Hódmezővásárhellyel szeretne foglalkozni.","shortLead":"A Miniszterelnökség volt vezetője egymás után kapja a megbízásokat, pedig tavasszal még azt mondta, csak...","id":"20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae234925-b5a4-45c7-8593-7cedd3d55096","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Kormanybiztos_lett_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 25. 22:17","title":"Kormánybiztos lett Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az emberek döntő része nem tudja, hogy milyen kamatszint befolyásolja a saját „pénzügyi életét”. Abszolút és nagybetűs KAMAT, mely mindent meghatároz, nem létezik. Az alapkamatot el lehet felejteni.","shortLead":"Az emberek döntő része nem tudja, hogy milyen kamatszint befolyásolja a saját „pénzügyi életét”. Abszolút és nagybetűs...","id":"20180927_Nem_Matolcsyt_kell_szidnia_ha_dragan_kap_hitelt_a_banktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b710b1de-d9f2-403d-8736-838b74779fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_Matolcsyt_kell_szidnia_ha_dragan_kap_hitelt_a_banktol","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:37","title":"Nem Matolcsyt kell szidnia, ha drágán kap hitelt a banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A japán atomenergiaügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű újraindítását.","shortLead":"A japán atomenergiaügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű...","id":"20180926_Hiaba_tuntettek_ujrainditjak_a_fukusimai_katasztrofaban_megrongalodott_atomeromuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ca914-57f6-4449-a8c9-10f7cffed993","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Hiaba_tuntettek_ujrainditjak_a_fukusimai_katasztrofaban_megrongalodott_atomeromuvet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:42","title":"Hiába tüntettek, újraindítják a fukusimai katasztrófában megrongálódott atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00219e37-4754-4e09-a450-1a47bfa9f0de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.","shortLead":"Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.","id":"20180926_Hetvegen_kezdodik_a_rokak_veszettseg_elleni_vakcinazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00219e37-4754-4e09-a450-1a47bfa9f0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7d1de7-ce4b-4312-9146-582e996e3c92","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Hetvegen_kezdodik_a_rokak_veszettseg_elleni_vakcinazasa","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:32","title":"Hétvégén kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ea052e-104d-4efb-b48e-95e6e457a871","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves szegedi lány testéből a sürgősségin szedték ki a szilánkokat. Most feljelentést tett.","shortLead":"A 19 éves szegedi lány testéből a sürgősségin szedték ki a szilánkokat. Most feljelentést tett.","id":"20180926_buszmegallo_szeged_uvegszilank_surgossegi_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ea052e-104d-4efb-b48e-95e6e457a871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425da346-7745-4c29-afc4-c8accbdd235b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_buszmegallo_szeged_uvegszilank_surgossegi_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:50","title":"Rárobbant egy üvegtábla a buszmegállóban, a sofőr rá se hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]