Anna Dovgaljuk azt állítja, hogy a háztartásinál harmincszor erősebb fehérítővel önti le a tömegközlekedési eszközökön széttett lábakkal utazó férfiakat

Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.

Az MTA kutatói a legfrissebb kutatási eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert.

A sofőr egy járókelővel közösen segített a kollégáján, aki munkába menet lett rosszul.

Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és kérdezhessék Gulyás Gergelyt.

Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező "muzeális intézménnyé" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria egyre kevesebb látogatót tudott a falai közé csábítani. Lehet, hogy nem is kellett volna Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása mellett döntött. Utólag meggondolatlannak tartják a 2016-os odaítélését.

Az Azonnali stábjának ismét nem sikerült bejutnia a csütörtöki kormányinfóra. Holott erre korábban maga Gulyás Gergely tett ígéretet a lap kamerái előtt.