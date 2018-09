Hordágyon kellett kórházba vinni csütörtökön Leslie Mandoki lányát, miután 6-8 méteres magasságból leesett egy kötéllétra tetejéről. Julia Mandoki a németországi Hambach erdőben csatlakzott a fakivágások ellen tiltakozó környezetvédelmi aktivistákhoz, a baleset egy nagyszabású rendőri intézkedés közben történt.

Leslie Mandokit a Blikk érte el és kérdezte ki a történtekről. A zenész azt mondta, a lánya meg is halhatott volna vagy akár élete végééig kerekesszékbe kerülhetett volna, de csodával határos módon fej- és gerincsérülés nélkül úszta meg a kétemeletnyi zuhanást. Ehhez szerencse is kellett, mert ha fél méterrel jobbra zuhan, kőre esik, ha fél méterrel balra, akkor egy farönkre, amelyet a lombtól nem is lehetett látni. „Szerencséje volt, hogy a ráerősített kötelek és karabinerek meg a hátizsák miatt egy-egy pillanatra négyszer is fennakadt a kötéllétrán, de így is sok sérülése van. Nincs életveszélyben, de több bordája eltört és az egész testét véraláfutások, zúzódások borítják, tiszta kék-zöld folt. Kínjai is vannak, de most is tele van fájdalomcsillapítókkal” – mondta a Blikknek Mandoki.

Julia Mandoki pedig így emlékszik a történtekre: „Amikor a rendőrök megjelentek, felmásztam az egyik lombház létráján. Már az utolsó fokánál jártam, amikor megláttam, hogy emberek kerültek életveszélybe. Hatalmas pánik lett úrrá rajtam, és ekkor zuhantam le”.