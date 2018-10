Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181001_mem_index_lekapcsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82b7b7d-8664-479e-b13b-1bf537bf9c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_mem_index_lekapcsolas","timestamp":"2018. október. 01. 12:24","title":"Vágási Feri reagált leggyorsabban az Index lekapcsolására – itt az első mém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","id":"20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b3173-f322-48fd-8350-9734673d7cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:39","title":"Ellenállást hirdetett a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tállai Andráson.

","shortLead":"Tállai Andráson.

","id":"20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce289b5-a058-4b9c-9dec-ded39a099f4f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:02","title":"Orbán Viktor buggyos nadrágja nem várt helyen bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt váltó mai csúcstartót, vagyis Jean-Michel Basquiatot máris le akarja söpörni a trónról David Hockney csodálatos 1972-es Egy művész portréja (Medence két alakkal) című vászna, amelyet 80 millió dolláros becsérték körül indít a Christie’s. Hogy a trónfosztás megtörténik-e, arról majd a novemberi New York-i aukció után számolunk be.","shortLead":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt...","id":"20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac747c4-9f5b-48da-bf30-4bbb37f5d669","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:28","title":"Íme: a világ legdrágább festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bulgária és Románia szintjén van a magyar vasút, már ami a vonatok és az állomások tisztaságát illeti – derül ki az Eurobarometer friss felméréséből. ","shortLead":"Bulgária és Románia szintjén van a magyar vasút, már ami a vonatok és az állomások tisztaságát illeti – derül ki...","id":"20180930_Csak_Romaniaban_es_Bulgariaban_undoritobbak_a_vonatok_es_az_allomasok_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901be237-951a-4169-be48-dfc83027bf74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Csak_Romaniaban_es_Bulgariaban_undoritobbak_a_vonatok_es_az_allomasok_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:18","title":"Csak Romániában és Bulgáriában undorítóbbak a vonatok és az állomások mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenkinek joga van felvonulásokat, tüntetéseket szervezni vagy azokon részt venni, de van néhány változás az 1989-es verzióhoz képest.","shortLead":"Mindenkinek joga van felvonulásokat, tüntetéseket szervezni vagy azokon részt venni, de van néhány változás az 1989-es...","id":"20180930_1_ember__1_ember__gyules_hetfon_lep_eletbe_az_uj_gyulekezesi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39cdc3c-54e8-4bae-9b6b-9e249fca4866","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_1_ember__1_ember__gyules_hetfon_lep_eletbe_az_uj_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:49","title":"1 ember + 1 ember = gyűlés: hétfőn lép életbe az új gyülekezési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]