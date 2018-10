Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf2c7ad4-f325-42bd-8f4b-eb0cbb97dc2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint két perc alatt bemutatják, mi történt az I. világháborúban. ","shortLead":"Kevesebb mint két perc alatt bemutatják, mi történt az I. világháborúban. ","id":"20180929_Ilyet_sem_lattak_meg_videografikan_az_I_vilaghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf2c7ad4-f325-42bd-8f4b-eb0cbb97dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359eff8-1f0b-4413-bad6-c34eec72f378","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Ilyet_sem_lattak_meg_videografikan_az_I_vilaghaboru","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:23","title":"Ilyet sem láttak még: videógrafikán az I. világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt meghosszabbították a klasszikus csevegő(felület) támogatását. Most azonban kihúzzák a dugót.","shortLead":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt...","id":"20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a7af4-f754-47d9-9d46-fde776031f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","timestamp":"2018. október. 01. 09:03","title":"Nincs tovább: kihúzzák a széket jól megszokott Skype alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","shortLead":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","id":"20180930_suzuki_swift_sport_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd46eace-c02e-4275-a663-0c329e3ab625","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_suzuki_swift_sport_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 10:32","title":"Megkapta az első komoly tuningját az új Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","shortLead":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","id":"20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940c68-5770-4fa6-9730-fa3b792e6133","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:19","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, akit a várpalotai kettős gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most nem akarják megállítani Brüsszelt.","shortLead":"Most nem akarják megállítani Brüsszelt.","id":"20180929_Ujabb_milliardokat_kolt_a_kormany_reklamra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1c2599-4500-4b40-ab17-d9a094105396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Ujabb_milliardokat_kolt_a_kormany_reklamra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:08","title":"Újabb milliárdokat költ a kormány reklámra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896ca3e2-ae5d-4d9e-9a09-c733679c30d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellen Barkin színésznőt a főbírójelölt vallomása a saját erőszakolójának a szavaira emlékeztette.","shortLead":"Ellen Barkin színésznőt a főbírójelölt vallomása a saját erőszakolójának a szavaira emlékeztette.","id":"20180929_Lattam_ferfiakat_ugy_sirni_mint_Kavanaugh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=896ca3e2-ae5d-4d9e-9a09-c733679c30d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74974b-8ddd-49b3-9696-30da460b823b","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Lattam_ferfiakat_ugy_sirni_mint_Kavanaugh","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:05","title":"„Láttam férfiakat úgy sírni, mint Kavanaugh”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","shortLead":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","id":"20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6d8d6-7573-491d-81eb-e05c6d922ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","timestamp":"2018. október. 01. 11:00","title":"Évekig lopta kamionok rakományát egy magyar–szlovák banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi értelme mindent megjegyezni.","shortLead":"Semmi értelme mindent megjegyezni.","id":"20180930_Feledekeny_Akkor_nagyon_intelligens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f994d440-9c3f-4671-b4b8-843aaf5ff5bc","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Feledekeny_Akkor_nagyon_intelligens","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:09","title":"Feledékeny? Akkor ön nagyon intelligens!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]