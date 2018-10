Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","id":"20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b408bc07-abec-4894-8b22-1c4de618075b","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","timestamp":"2018. október. 07. 11:33","title":"Meghalt a Walking Dead sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68a4cff-7e76-41ca-8016-6fda6ee4a15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a8b1be-4e66-4c62-b17b-6e2bdb9906d4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Egy_elgazolt_oz_csapodott_majdnem_a_bicajosnak_video","timestamp":"2018. október. 08. 09:29","title":"Egy elgázolt őz csapódott majdnem a bicajosnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh Tamásnak, 50 felett pedig visszaült az iskolapadba drámapedagógiát tanulni. HVG-portré Novák Jánosról.","shortLead":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh...","id":"201833_novak_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b94c6f-2602-4f5c-93a9-574a47641946","keywords":null,"link":"/kultura/201833_novak_janos","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Novák János: Minden reggel megerősíti a hitünket, hogy nem kukorékolunk hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"","category":"elet","description":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal ezelőtt pedig arról érkeztek hírek, hogy a budapesti hidak környékén is rágcsálót láttak.","shortLead":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal...","id":"20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22114e8c-8e9f-43a0-9043-5a089afdb8ba","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","timestamp":"2018. október. 06. 20:49","title":"Patkányok Miskolc utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban volt már erről népszavazás, elbukott.","shortLead":"Korábban volt már erről népszavazás, elbukott.","id":"20181007_Skot_miniszterelnok_Skocia_fuggetlen_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389eda5c-ccb6-451e-a28b-44a97d361117","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Skot_miniszterelnok_Skocia_fuggetlen_lesz","timestamp":"2018. október. 07. 15:18","title":"Skót miniszterelnök: Skócia független lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán indította be a sorosozás szintű propagandát. ","shortLead":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán...","id":"20181007_A_DK_megint_ukranozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485233c3-00de-4189-8300-bd26257064f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_A_DK_megint_ukranozik","timestamp":"2018. október. 07. 17:20","title":"A DK megint ukránozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]