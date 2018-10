Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt a Magyar Posta közölte.","shortLead":"Ezt a Magyar Posta közölte.","id":"20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1c0052-ed75-402b-a11e-f330ffb9a9af","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","timestamp":"2018. október. 08. 15:14","title":"Heteket kell várni, mire házhoz viszik a külföldi csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be kellett kapcsolni a marsjáró tartalékként szolgáló központi egységét.","shortLead":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be...","id":"20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f4d2d-ba73-4531-913f-4e8cbcdce6d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","timestamp":"2018. október. 07. 21:03","title":"Bekapcsolták a Marson állomásozó Curiosity második agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d5bea-90b7-432a-a0e0-9331d41166bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tizenöt milliárd forintnak megfelelő nyereséggel zárt az idei téli olimpia.","shortLead":"Tizenöt milliárd forintnak megfelelő nyereséggel zárt az idei téli olimpia.","id":"20181009_teli_olimpia_pjongcsang_nyereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55d5bea-90b7-432a-a0e0-9331d41166bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e755a-f460-49ee-9db5-f9263b062aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_teli_olimpia_pjongcsang_nyereseg","timestamp":"2018. október. 09. 09:52","title":"Ilyet is lehet: nyereséges lett az olimpiarendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","id":"20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bba5ee-905d-4c33-a465-d17d33832a81","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","timestamp":"2018. október. 09. 07:13","title":"Magyarországra jöhet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe. ","shortLead":"Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe. ","id":"20181009_Kitalalt_veres_miatt_jelentette_fel_ismeroseit_egy_ferfi_mert_haragudott_rajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa83f5-8886-425b-aede-82ec2e048a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kitalalt_veres_miatt_jelentette_fel_ismeroseit_egy_ferfi_mert_haragudott_rajuk","timestamp":"2018. október. 09. 08:49","title":"Kitalált verés miatt jelentette fel ismerőseit egy férfi, mert haragudott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami várhatóan az eddigi legerősebb androidos készülék lehet. A Mate 20 Próról van szó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami...","id":"20181008_huawei_mate_20pro_specifikacio_geekbench_benchmark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1371c264-7a0a-490a-94d8-06bae7329a9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_huawei_mate_20pro_specifikacio_geekbench_benchmark","timestamp":"2018. október. 08. 11:03","title":"Ez betalálhat: tényleg bivalyerős androidos telefonnal jön ki jövő héten a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűz keletkezett, egy távhővezeték sérülhetett meg. A pesti oldalon látni a gőzt.","shortLead":"Nem tűz keletkezett, egy távhővezeték sérülhetett meg. A pesti oldalon látni a gőzt.","id":"20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac695da2-4458-4c69-be11-fef2a07addf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:10","title":"Gőz ömlik a Margit híd lábából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]