[{"available":true,"c_guid":"dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","shortLead":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","id":"20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0995a7-1978-4ef1-a112-3be63300f8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","timestamp":"2018. október. 07. 11:00","title":"Havi 700 ezer forintért keresnek üveggyári munkásokat Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","id":"20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3ea006-a678-450a-8409-101cdf18e418","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 07. 17:50","title":"Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai elváltozásnak komoly következményei lehetnek a Washingtoni Egyetem kutatói szerint. Felfedezték, hogy a vastagabb levelű növények súlyosbíthatják a klímaváltozás hatásait, mivel kevésbé hatékonyak a légköri szén megkötésében.","shortLead":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai...","id":"20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5ff78b-f13c-4c25-85e7-352e28d8cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","timestamp":"2018. október. 06. 19:03","title":"A jó hír: a növények elkezdtek védekezni az emberi tevékenység ellen – a rossz hír: ezzel rosszul járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","shortLead":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","id":"20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea5ac96-6f75-48a3-96ec-a765644ab23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 08. 05:55","title":"Egyre kevesebb káposztát esznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele segítőinek. ","shortLead":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele...","id":"20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5460d1-4257-4a36-90ed-f72446c1a4d3","keywords":null,"link":"/sport/20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","timestamp":"2018. október. 07. 18:43","title":"Botrány a ketrecharc-gálán: nézőtéren folytatta a bunyót a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és Vietnam között arról, hogy 2020-ban Hanoiban is rendeznek majd versenyhétvégét.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és...","id":"20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a69c3-ffae-4af7-9d9f-f26c5d6c23e6","keywords":null,"link":"/sport/20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","timestamp":"2018. október. 08. 15:07","title":"Jöhet az újabb ázsiai F1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]