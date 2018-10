Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","id":"20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c10164-623b-4d82-a3a0-3927a27077d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","timestamp":"2018. október. 09. 16:24","title":"Lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent az Unióra, hozzátette, a brit konzervatívok távol kerültek Churchill és Theatcher pártjának szellemétől, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést. A volt külügyminiszternek a magyar kormány azonnal megüzente, hogy \"Soros!\".","shortLead":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent...","id":"20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473f00-082b-4c6a-9f8a-c0bc33a26f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","timestamp":"2018. október. 09. 15:31","title":"Hillary Clinton: A Magyarországon is terjedő autokrácia az egyik legnagyobb veszély az EU számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék együttérzésüket.","shortLead":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék...","id":"20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6906bc69-316a-440a-b8cd-9ee0a6c19eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","timestamp":"2018. október. 10. 17:46","title":"Megszólalt a kirúgott szívsebész elhunyt betegének felesége és lánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af51805-b0d6-481b-b7a0-c7949e2d47d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs szerint az eseményt lényegében titkolják a szervezők, nehogy olyan médiumok képviselői is megjelenjenek, akik kellemetlen kérdéseket tehetnek fel. ","shortLead":"A Szabad Pécs szerint az eseményt lényegében titkolják a szervezők, nehogy olyan médiumok képviselői is megjelenjenek...","id":"20181011_Orban_uj_sportkozpont_ad_at_Pecsen_de_csak_a_kormanybarat_sajto_kapott_meghivot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af51805-b0d6-481b-b7a0-c7949e2d47d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dc5caf-0e71-42d0-89ff-e2fef839d333","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_uj_sportkozpont_ad_at_Pecsen_de_csak_a_kormanybarat_sajto_kapott_meghivot","timestamp":"2018. október. 11. 05:41","title":"Magánterületen avat közpénzből épült akadémiát Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa4d66-89cd-422e-a960-dccc5dfe8277","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Babakocsival szállították az áldozatok testrészeit annak a párosnak a tagjai, akik 20 nő meggyilkolását ismerték be Mexikóban - tudósít az El Universal című helyi lap.","shortLead":"Babakocsival szállították az áldozatok testrészeit annak a párosnak a tagjai, akik 20 nő meggyilkolását ismerték be...","id":"20181009_A_helyi_lakosok_kaptak_el_a_bomlott_elmeju_de_jozanul_uzletelo_szervkereskedoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2caa4d66-89cd-422e-a960-dccc5dfe8277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eec8eb-8068-49da-88d7-350566a01708","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_A_helyi_lakosok_kaptak_el_a_bomlott_elmeju_de_jozanul_uzletelo_szervkereskedoket","timestamp":"2018. október. 09. 13:27","title":"A helyi lakosok kapták el a bomlott elméjű, de ésszel üzletelő szervkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]