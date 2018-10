Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg fegyverrendszere egy közepes méretű kibertámadást sem bírna ki. A hackerek a drónok, rakéták irányítását is könnyen át tudnák venni.","shortLead":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg...","id":"20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9a3512-83ca-483a-844d-91ad6b47eee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","timestamp":"2018. október. 10. 20:03","title":"9 másodperc alatt feltörték az amerikai hadsereg egyik fegyverrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi posztjára.","shortLead":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi...","id":"20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f4670-7984-4c58-b3e6-ad2c6875700b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2018. október. 10. 22:00","title":"New Yorkból tér vissza a kormányba Orbán régi-új helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","id":"20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae90c4-dc80-497e-9d17-2a7a1e79c98b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. október. 11. 08:29","title":"A magyar kormány támogatása miatt bírálják Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát. Zsoldos Attila osztályelnök hosszú levélben válaszolt a bírálatokra, és leírta a döntés hátterét. ","shortLead":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát...","id":"20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37590502-90f0-4cc2-9748-303065ba0c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","timestamp":"2018. október. 10. 17:24","title":"Zsoldos: Nem gyávaságból, racionalitásból halasztják el a Marx-konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb8f27-7a7e-4e30-9c5b-17d8507e007f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Osztódással szaporodnak a tűzközeli cégek az építőiparban, az utódok is éppolyan sikeresek a közbeszerzéseken, mint elődeik.","shortLead":"Osztódással szaporodnak a tűzközeli cégek az építőiparban, az utódok is éppolyan sikeresek a közbeszerzéseken, mint...","id":"20181011_Kik_nyerhetnek_nagyot_az_autopalyaepiteseken_a_Kozgep_kigolyozasa_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb8f27-7a7e-4e30-9c5b-17d8507e007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e6a44-6796-48a6-8be8-0ce7e28d0b81","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Kik_nyerhetnek_nagyot_az_autopalyaepiteseken_a_Kozgep_kigolyozasa_utan","timestamp":"2018. október. 11. 15:31","title":"Kik nyerhetnek nagyot az autópálya-építéseken a Közgép kigolyózása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","shortLead":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","id":"20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9604b7d7-6d32-49c6-be68-97c56d900593","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. október. 12. 10:58","title":"Kiadják Bulgáriának az újságíró-gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bc3dbe-eb5d-407e-96d3-ed2cc229ddce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a Sargentini-jelentés csupán egy ideológiai háború része, amit Brüsszel indított a magyarok ellen.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a Sargentini-jelentés csupán egy ideológiai háború része, amit Brüsszel indított...","id":"20181011_Trocsanyi_Nem_akarunk_olyanna_valni_mint_NyugatEuropa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0bc3dbe-eb5d-407e-96d3-ed2cc229ddce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7a8572-ec61-47df-be54-a15c0fa6d5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Trocsanyi_Nem_akarunk_olyanna_valni_mint_NyugatEuropa","timestamp":"2018. október. 11. 15:44","title":"Trócsányi: Nem akarunk olyanná válni, mint Nyugat-Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]