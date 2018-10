Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása során eltűnt újságíró, Dzsamal Hasogdzsi ügyében. Miközben a világszervezet első embere azt mondta, attól tart az ellenzékiek eltüntetése „új normává válhat”, Donald Trump amerikai elnök közölte, Rijád súlyos büntetést kap, ha kiderül, hogy a királyságnak köze van Hasogdzsi eltűnéséhez. Már török kormánylap is ír a gyilkosság idején készült hangfelvételekről.\r

\r

","shortLead":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása...","id":"20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22c0998-4b31-4a27-8c81-2cab494c7efd","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:01","title":"Ezerrel szivárogtat a Hasogdzsi-ügyben a török kormány, Trump is fenyegeti a szaúdiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Transparency International Magyarország szerint igencsak aggályos, hogy nettó jegyárbevételekkel és különféle megbízásokkal tavaly és idén összesen 118 millió forintot pumpált át a Pécsi Országos Színházi Találkozót szervező POSZF saját vezetőinek cégébe. \r

\r

","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint igencsak aggályos, hogy nettó jegyárbevételekkel és különféle...","id":"20181013_Sajat_vezetoi_zsebebe_jatszott_at_tobb_mint_szazmilliot_a_pecsi_POSZT_szervezocege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc1d27-c4d2-4792-ad44-7372b9a39700","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Sajat_vezetoi_zsebebe_jatszott_at_tobb_mint_szazmilliot_a_pecsi_POSZT_szervezocege","timestamp":"2018. október. 13. 12:54","title":"Pécsi Stop: Saját vezetői zsebébe játszott át több mint százmilliót a pécsi POSZT szervezőcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","shortLead":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","id":"20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366a2b7-4126-4c4d-88df-4be745e7d748","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","timestamp":"2018. október. 12. 17:19","title":"Férje állítólagos hűtlenségéről kérdezték Melania Trumpot, de kivágta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart vezetése azzal magyarázkodott: rontja a munka hatékonyságát, ha ülhetnek a pénztárosok munka közben. Most mégis egyezségre jutottak, mielőtt a bíróság ítélt volna meg kártérítést.","shortLead":"A Walmart vezetése azzal magyarázkodott: rontja a munka hatékonyságát, ha ülhetnek a pénztárosok munka közben. Most...","id":"20181013_Nem_engedte_leulni_a_Walmart_a_penztarosait_18_milliard_forintot_fizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce8f42e-f2f5-46b5-b8cc-56d22b18f9ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Nem_engedte_leulni_a_Walmart_a_penztarosait_18_milliard_forintot_fizet","timestamp":"2018. október. 13. 12:38","title":"Nem engedte leülni a Walmart a pénztárosait, 18 milliárd forintot fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5363f5-87ef-4b07-a3e0-f1ec38a3b092","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnőnek le kellett mondania a kanadai koncertjét.

","shortLead":"Az énekesnőnek le kellett mondania a kanadai koncertjét.

","id":"20181012_Christina_Aguileranak_elment_a_hangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5363f5-87ef-4b07-a3e0-f1ec38a3b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5165203a-1a0b-46bb-b8e2-41ad2fe3ac16","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Christina_Aguileranak_elment_a_hangja","timestamp":"2018. október. 12. 20:38","title":"Christina Aguilerának elment a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban az elektromos autókhoz történő hozzáállás kapcsán hamarosan könnyen áteshetnek a ló másik oldalára. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban az elektromos autókhoz történő hozzáállás kapcsán hamarosan könnyen áteshetnek a ló másik...","id":"20181012_pofon_a_villanynak_artamogatas_helyett_extra_sarccal_sujtanak_az_elektromos_autokat_usa_dania_hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce14e-a3a5-4cca-b68a-c59a5c852c4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_pofon_a_villanynak_artamogatas_helyett_extra_sarccal_sujtanak_az_elektromos_autokat_usa_dania_hongkong","timestamp":"2018. október. 12. 11:22","title":"Ártámogatás helyett extra sarccal sújtanák az elektromos autókat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rövid idő alatt négy vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a Beregszászi járásban, miután a Mirotvorec (Béketeremtő) szélsőséges szervezet a hét elején feltette személyes adataikat a kettős állampolgárságú kárpátaljaiakat listázó weboldalára.","shortLead":"Rövid idő alatt négy vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a Beregszászi...","id":"20181012_listazas_magyar_nemzetisegu_ukran_kozalkalmazottak_beregszasz_jaras_szemelyes_adatok_mirotvorec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f484d76a-d0bd-4745-8cdb-eaa2a387ca22","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_listazas_magyar_nemzetisegu_ukran_kozalkalmazottak_beregszasz_jaras_szemelyes_adatok_mirotvorec","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Listázás után magyar nemzetiségű tisztségviselők mondanak le Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]