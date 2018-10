Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás is indulhat ellene.","shortLead":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás...","id":"20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ed276-a60d-4bb7-996d-41a673ee7cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:47","title":"Vizsgálatot kezdeményez az LMP néhány tagja Ungár ellen a Mészárossal közös biznisze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","shortLead":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","id":"20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd4ab7d-0126-48e1-99e1-c49ca6f97ce5","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Nemcsak munkanap ez a szombat, hanem melltartómentes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok a kilométerszámlálóban. Szovjet időgép a javából.","shortLead":"Merkur rendszámtábla keret, Wunderbaum és kockás pokróc a csomagtartbóban, illetve szerény számok...","id":"20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eec05f1-3328-45ba-b29a-a2e5ceb7ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bdaf84-0180-468c-8665-febd25cc3ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_meggypiros_kereklampas_patika_allapotu_22_millio_forint_ez_a_regi_lada_1200s_merkur_wunderbaum_oldtimer","timestamp":"2018. október. 14. 06:41","title":"Meggypiros, kereklámpás, patika állapotú: 2,2 millió forint ez a régi Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","shortLead":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","id":"20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873fa6-79c9-429e-a6fd-8d92d7280db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 13. 13:21","title":"Zöld rendszám és gázolaj: új dízel hibriddel jött ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","shortLead":"Közösségi finanszírozásban született meg a videó, amely nem finomkodik a nemi erőszak témájával.","id":"20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96d5d2a-b75e-409e-a5c1-20a79bee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5be91-0e72-4955-b8af-125aa084874f","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Brutalis_klipet_keszitett_Amanda_Palmer_Harvey_Weinstein_sotet_ugyeirol","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Brutális klipet készített Amanda Palmer Harvey Weinstein sötét ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a8ab5-d01b-472a-b40f-392a268d7539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudhatjuk meg, kik és hová utaztak októberig azzal a két Airbus 319-essel, amelyet decemberben hangsúlyozottan nem kormánygépnek vett a honvédség, mégis legtöbbször Orbán Viktor látták külföldön kilépni belőle.","shortLead":"Nem tudhatjuk meg, kik és hová utaztak októberig azzal a két Airbus 319-essel, amelyet decemberben hangsúlyozottan nem...","id":"20181015_Titkolja_a_HM_hogy_ki_hasznalja_Orbanon_kivul_a_nem_kormanygepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a8ab5-d01b-472a-b40f-392a268d7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9552a360-f57d-4dda-ad0f-4b5c8efb6077","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Titkolja_a_HM_hogy_ki_hasznalja_Orbanon_kivul_a_nem_kormanygepet","timestamp":"2018. október. 15. 06:09","title":"Titkolja a HM, hogy ki használja Orbánon kívül a \"nem kormánygépet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a46969-a5d2-406a-8abe-9debae2e50db","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Közel nulla energiaigényű épületeket lehet csak felhúzni 2021-től az EU-ban. Az új szabályok szerint a felhasznált energia egy részének megújuló forrásból kell származnia. ","shortLead":"Közel nulla energiaigényű épületeket lehet csak felhúzni 2021-től az EU-ban. Az új szabályok szerint a felhasznált...","id":"201836__szigorodo_eus_eloirasok__zero_energias_epuletek__nadtegla__hagyomany_esujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a46969-a5d2-406a-8abe-9debae2e50db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5d7225-bf5d-4bb7-8c0f-966bac76c297","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__szigorodo_eus_eloirasok__zero_energias_epuletek__nadtegla__hagyomany_esujitas","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"2021-től új világ jöhet, magyar nádtéglából, műanyag szemétből és szalmából épülhetnek az ökoházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]