[{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A festő sem gondolta, hogy ilyen prominens helyen látja viszont a munkáját.","shortLead":"A festő sem gondolta, hogy ilyen prominens helyen látja viszont a munkáját.","id":"20181016_Trump_is_szerepel_azon_a_festmenyen_ami_a_Feher_Hazban_log_Na_de_hogy_nez_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaa682-211c-4a00-8767-6dbedffc47e2","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Trump_is_szerepel_azon_a_festmenyen_ami_a_Feher_Hazban_log_Na_de_hogy_nez_ki","timestamp":"2018. október. 16. 07:55","title":"Trump is szerepel a festményen, amely a Fehér Házban lóg. Na, de hogy néz ki?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbb8438-d093-4e7c-8f99-9375c48c970d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új Kodiaq nem pont a praktikussága révén szerez jó pontokat, és sajnos van egy nagyon komoly gond is vele.","shortLead":"Ez az új Kodiaq nem pont a praktikussága révén szerez jó pontokat, és sajnos van egy nagyon komoly gond is vele.","id":"20181016_skoda_kodiaq_gt_suv_sav_divatterepjaro_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbb8438-d093-4e7c-8f99-9375c48c970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d215b4b-5194-42a9-823f-e2df9aff2302","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_skoda_kodiaq_gt_suv_sav_divatterepjaro_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","timestamp":"2018. október. 16. 11:21","title":"Első hivatalos képek: itt a BMW X4-re hajazó Skoda Kodiaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","shortLead":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","id":"20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea20197c-9dba-4cf5-9389-2dc931bfd2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","timestamp":"2018. október. 16. 06:53","title":"Egy részeg állt be forgalmat terelni, miután a pizzásautó belerohant a gyrososba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033b509a-34cd-4e92-90bf-1486eb24beb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magány.","shortLead":"A magány.","id":"20181015_Hogy_mi_korunk_egyik_legnagyobb_egeszsegugyi_kihivasa_Meg_fog_lepodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033b509a-34cd-4e92-90bf-1486eb24beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da45744a-428c-4756-899b-ae001f436279","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Hogy_mi_korunk_egyik_legnagyobb_egeszsegugyi_kihivasa_Meg_fog_lepodni","timestamp":"2018. október. 15. 15:30","title":"Hogy mi korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívása? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul vásárolja fel a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft. földvagyonát.","shortLead":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul...","id":"20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ffb6-64d1-4670-92a7-3d6f4585e69d","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","timestamp":"2018. október. 15. 07:26","title":"Cégük felszámolásán is nyertek Simonkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég életciklusának csúcsát is kijelöli. Onnan már lefelé vezet az út.","shortLead":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég...","id":"20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd65272-1ddf-49df-a779-d2da07c10931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","timestamp":"2018. október. 15. 17:05","title":"A sors iróniája, éppen most készül új székházba a Fundamenta Lakáskassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a bajor prémium márka új GT kategóriás csúcsmodellje, mely erőhiányban egész biztosan nem fog szenvedni.","shortLead":"Érkezőben a bajor prémium márka új GT kategóriás csúcsmodellje, mely erőhiányban egész biztosan nem fog szenvedni.","id":"20181016_a_bmw_szerint_600_loero_is_keves_lehet_az_uj_m8ba_gt_tuning_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be8d034-58ec-41d4-a8e7-322c8f4ebf28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_a_bmw_szerint_600_loero_is_keves_lehet_az_uj_m8ba_gt_tuning_competition","timestamp":"2018. október. 16. 13:21","title":"A BMW szerint 600 lóerő is kevés lehet az új M8-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]