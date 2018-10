Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi önkormányzati iskola éveken át szegregáltan tanította őket. Volt olyan roma osztály, amelyiket nem engedtek fel az iskola második szintjére.","shortLead":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi...","id":"20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e5a96-eb92-4046-8ed4-87aa9f1c65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","timestamp":"2018. október. 16. 15:29","title":"Szegregációper: mennyit ér, hogy az iskola nem tanít meg írni-olvasni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos megszüntetését. A kapsolódó kurzusokat az egyetem folytatja más keretek közt. ","shortLead":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos...","id":"20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f892c20d-0a93-4b4f-bdb7-e8df6f63fa04","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","timestamp":"2018. október. 16. 14:35","title":"CEU: a genderszak törlése a tanszabadság megsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","shortLead":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","id":"20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879589ca-e798-41b0-8729-6dcd914cf631","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","timestamp":"2018. október. 15. 09:17","title":"Athéni antifasiszták vernek meg egy magyar szurkolót egy netre feltett videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","shortLead":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","id":"20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204e316e-a099-45d4-a80d-8373ed21781e","keywords":null,"link":"/elet/20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","timestamp":"2018. október. 16. 11:49","title":"A Fendi ezerdolláros sálját nehéz nem egy vaginának látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem a pihenőnap, hanem az időjárás dönti el helyettünk, elhagyjuk-e hétvégén a várost. Mindezek a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földrajztudományi Kutatóintézetének (MTA CSFK) legújabb kutatásából derülnek ki, ami telefonjaink cellaadatai alapján rajzol pontos képet a mozgásunkról.","shortLead":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem...","id":"20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddf8769-4e90-4975-af19-79ae4346d9a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","timestamp":"2018. október. 15. 14:19","title":"A mobiljaink alapján derítették ki, hogy nem is dolgozunk a szombati munkanapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","shortLead":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","id":"20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c55e8e-5172-4267-b9cf-24466aae79d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","timestamp":"2018. október. 16. 14:55","title":"Valami történt a Wellhello-körül: többen távoztak a zenekarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd254dc-e02a-48bc-b98f-b2c983c2a88c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokról szinte egyáltalán nem gondoskodtak, ők maguk egy harmadik lakásban éltek.","shortLead":"Az állatokról szinte egyáltalán nem gondoskodtak, ők maguk egy harmadik lakásban éltek.","id":"20181016_Borzaszto_korulmenyek_kozott_tartott_tobb_tucatnyi_macskat_ket_panellakasba_zarva_egy_bekescsabai_no_es_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcd254dc-e02a-48bc-b98f-b2c983c2a88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c628b29e-4743-43e9-8919-d0b0783d24bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Borzaszto_korulmenyek_kozott_tartott_tobb_tucatnyi_macskat_ket_panellakasba_zarva_egy_bekescsabai_no_es_lanya","timestamp":"2018. október. 16. 15:27","title":"Borzasztó körülmények között tartott többtucatnyi macskát két panellakásba zárva egy békéscsabai nő és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Fidesz és a KDNP képviselői fegyelmezetten igennel szavaztak. Amint Áder János aláírja a törvényt, a következő napon már nem jár állami támogatás a lakástakarékoknak.","shortLead":"A Fidesz és a KDNP képviselői fegyelmezetten igennel szavaztak. Amint Áder János aláírja a törvényt, a következő napon...","id":"20181016_Megszavaztak_vege_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c86342-62f7-4651-8665-ca971ef95cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Megszavaztak_vege_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak","timestamp":"2018. október. 16. 12:35","title":"Megszavazták: vége a lakástakarékok állami támogatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]