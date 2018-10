Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indulhat a DK-elnök Gyurcsány Ferenc felesége tulajdonában álló és felesége, Dobrev Klára vezette Altus Portfólió Kft. engedély nélküli pénzkölcsönnyújtása miatt, írja a Magyar Idők.","shortLead":"Nyomozás indulhat a DK-elnök Gyurcsány Ferenc felesége tulajdonában álló és felesége, Dobrev Klára vezette Altus...","id":"20181018_Elrendeltek_a_nyomozast_az_Altusnal_Gyurcsanek_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367655fa-a931-421f-b248-08d1621fa1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Elrendeltek_a_nyomozast_az_Altusnal_Gyurcsanek_cegenel","timestamp":"2018. október. 18. 10:54","title":"Rászólt az ügyészség a rendőrségre, nyomozni kell Gyurcsány cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","shortLead":"A műanyag poharak, tányérok, evőeszközök és szívószálak mellett a léggömböket tartó nyelet is eltüntetnék. ","id":"20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615e30c2-8b98-41bc-8e66-ff8f1ce535e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Ket_ev_es_az_olaszok_betiltanak_szinte_az_osszes_eldobhato_muanyagot","timestamp":"2018. október. 19. 17:19","title":"Két év, és az olaszok betiltanák szinte az összes eldobható műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört képviseli. A perben „ellenérdekelt” felek pedig egymást támogatják a bíróság előtt. Ráadásul most annak a vadászati jogról is döntő közgyűlésnek az érvénytelenségéért harcolnak, amit ők bonyolítottak le. Hogy van ez?","shortLead":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört...","id":"20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b360b9cf-e71d-49ca-ad80-adf97ac5f03e","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","timestamp":"2018. október. 18. 06:30","title":"Foggal-körömmel védi vadászterületét a Mészáros família a pernyertes vadászokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre nincs miről beszélni.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre...","id":"20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05d61a0-5dfa-4699-8c21-9e3a98ebb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","timestamp":"2018. október. 18. 16:39","title":"Rogánék még nem foglalkoztak Lázár dohányzást betiltó javaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3164c2e5-5c70-4bea-ad96-7ee8b55f728e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évszázados hányattatás után szólalt meg újra eredeti helyén a Zeneakadémia Nagytermében a felújított Voit-orgona. 1967 óta már egyáltalán nem lehetett rajta játszani.","shortLead":"Évszázados hányattatás után szólalt meg újra eredeti helyén a Zeneakadémia Nagytermében a felújított Voit-orgona. 1967...","id":"20181019_Voit_orgona_Zeneakademia_hangszer_rekonstrukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3164c2e5-5c70-4bea-ad96-7ee8b55f728e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1998b8d-1291-44f3-865c-80bda6a0316d","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Voit_orgona_Zeneakademia_hangszer_rekonstrukcio","timestamp":"2018. október. 19. 17:59","title":"800 millió forintba került, de újjászületett a Zeneakadémia orgonája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni tulajdonképpen nem is olyan nagy mutatvány.","shortLead":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni...","id":"20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415396f9-32fa-4f8a-b42c-8e5f20b17865","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","timestamp":"2018. október. 18. 06:41","title":"A nap fotói: A belvárosi terepen parkolás új budapesti rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","shortLead":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","id":"20181017_butorlap_baleset_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3b008f-c42a-44c0-974f-cfdaa3577793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_butorlap_baleset_autos_video","timestamp":"2018. október. 18. 04:06","title":"Nem Photoshop, ami ezzel az autóval történt egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]