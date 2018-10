Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható beszédéről, és a 3D-nyomtatóval legyártott Emmanuel Macronról.","shortLead":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható...","id":"20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125b2c2d-ed71-4e3e-817b-4c20c0db6b01","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","timestamp":"2018. október. 22. 08:50","title":"Kövér László: A kultúrharcnak a Fidesz húsz éven át elszenvedője és nem alakítója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor vagy Erdogan fasiszta vezetők, akiknek megnyilvánulásai, politikai lépései párhuzamba állíthatóak a fasiszták gondolkodásával, tetteivel.\r

\r

","shortLead":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor...","id":"20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338116e8-91de-4783-9201-0d72e512921e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","timestamp":"2018. október. 21. 17:18","title":"Filozófiaprofesszor a New York Times-ban: Orbán Viktor fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt remélik, tanulmányuk hasznos adatokkal szolgál a városi patkánypopulációk kordában tartásának módjait vizsgáló kollégáik számára.","shortLead":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt...","id":"20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedee1c-7f77-493c-9f1f-3b18d64fd28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","timestamp":"2018. október. 21. 12:33","title":"A városban élő patkányok igazi gourmet-k a vidékiekhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset az indianapolisi állatkerben történt.","shortLead":"Az eset az indianapolisi állatkerben történt.","id":"20181022_Nyolc_evig_elt_egyutt_az_oroszlanpar_aztan_a_nosteny_meggyilkolta_a_himet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba07368d-b4d9-4cb9-9673-77a61f3bfca9","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Nyolc_evig_elt_egyutt_az_oroszlanpar_aztan_a_nosteny_meggyilkolta_a_himet","timestamp":"2018. október. 22. 11:28","title":"Nyolc évig élt együtt az oroszlánpár, aztán a nőstény meggyilkolta a hímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Babonások most nincsenek előnyben.","shortLead":"Babonások most nincsenek előnyben.","id":"20181020_Es_befutott_a_het_legahitottabb_ot_szama_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c87cfa1-912e-496d-89c3-86a5abc90608","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Es_befutott_a_het_legahitottabb_ot_szama_is","timestamp":"2018. október. 20. 19:39","title":"És befutott a hét legáhítottabb öt száma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ronda nevű városban kanyargó megáradt folyó hatalmas fákat és falakat dönt ki. ","shortLead":"A Ronda nevű városban kanyargó megáradt folyó hatalmas fákat és falakat dönt ki. ","id":"20181021_Sulyos_video_a_megaradt_spanyol_folyo_mindent_visz_amit_er","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a585fbc5-be2c-4102-93aa-376ad8223114","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Sulyos_video_a_megaradt_spanyol_folyo_mindent_visz_amit_er","timestamp":"2018. október. 21. 18:36","title":"Súlyos videó: a megáradt spanyol folyó mindent visz, amit ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki a hétvégén jelentette be, hogy szklerózis multiplexben szenved.","shortLead":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki...","id":"20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27759da9-9ccd-40f1-bb7c-0847cb801e01","keywords":null,"link":"/elet/20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","timestamp":"2018. október. 22. 16:48","title":"A beteg Selma Blair mellé álltak a hírességek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló megállapodást (INF), mivel Oroszország megsérti az 1987-ben aláírt egyezményt.","shortLead":"Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú...","id":"20181021_Trump_felmondjuk_a_nuklearis_erokrol_szolo_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12337fa5-4b84-4d60-bf09-75ddd78f2ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Trump_felmondjuk_a_nuklearis_erokrol_szolo_megallapodast","timestamp":"2018. október. 21. 08:54","title":"Trump: felmondjuk a nukleáris erőkről szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]