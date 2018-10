Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte javult a levegő minősége.","shortLead":"Országszerte javult a levegő minősége.","id":"20181022_Az_esonek_koszonhetoen_kicsit_mar_jobb_levegot_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf6c81e-33d0-4ad0-8f87-ae2d74b15424","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_esonek_koszonhetoen_kicsit_mar_jobb_levegot_venni","timestamp":"2018. október. 22. 15:16","title":"Az esőnek köszönhetően kicsit már jobb levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3c1f0-f6b1-4f21-bed0-37d12462ba26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öregember nem vénember - a hétvége nagy tanulsága.","shortLead":"Öregember nem vénember - a hétvége nagy tanulsága.","id":"20181021_Erre_a_befejezesre_nem_szamitanal_a_bacsi_es_a_hinta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3c1f0-f6b1-4f21-bed0-37d12462ba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7465dd-b67d-4c0e-bcde-455b9b648e24","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Erre_a_befejezesre_nem_szamitanal_a_bacsi_es_a_hinta","timestamp":"2018. október. 21. 14:41","title":"Erre a befejezésre nem számítanál: a bácsi és a hinta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","id":"20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc015178-ac9f-4723-bf96-9da68dd43653","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","timestamp":"2018. október. 21. 13:40","title":"Gerinctörés, csuklótörés, bordatörés: előállított az újabb hajléktalanper tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e245c0-c38d-4642-a6f0-e9132e59d5a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20181021_Ez_kesz_Lech_Walesa_a_legnagyobb_stilusdiktator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9e245c0-c38d-4642-a6f0-e9132e59d5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f69665-44d5-4c2e-9569-8b633fe37faa","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Ez_kesz_Lech_Walesa_a_legnagyobb_stilusdiktator","timestamp":"2018. október. 21. 16:25","title":"Ez kész: Lech Walesa a legnagyobb stílusdiktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és Márki-Zayt dobta ki. “Ez ugyanaz a politikai kultúra, ami miatt az ellenzék vergődik a NER-ben.”","shortLead":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és...","id":"20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a0f05-d378-4c3d-bfa2-63f554ea9da5","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","timestamp":"2018. október. 22. 16:38","title":"Hadházy nem akarja, hogy az LMP-ből Vágó Gábor szólaljon fel az október 23-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyes táplálkozás jobban növeli a csontok erősségét és a csonttömeget, mint a testedzés – állapították meg a Michigani Egyetem kutatói, akik egereken vizsgálták az ásványianyag-tartalmú étrendkiegészítők szedése és a mozgás hatásait.","shortLead":"A helyes táplálkozás jobban növeli a csontok erősségét és a csonttömeget, mint a testedzés – állapították meg...","id":"20181021_megfelelo_etrend_csontok_erossege_edzes_hatasa_csonterosito_etrendkiegeszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ac9964-fc2c-454c-994b-230f9ca11077","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_megfelelo_etrend_csontok_erossege_edzes_hatasa_csonterosito_etrendkiegeszito","timestamp":"2018. október. 21. 09:33","title":"Szed étrendkiegészítőt? Mutatjuk, milyet kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek.","shortLead":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz...","id":"20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2649689-f999-4c5e-af95-c20e5ca46363","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","timestamp":"2018. október. 21. 07:13","title":"Szombat hajnalban elindultunk a Merkúrhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már fertőtlenítve, benyugtatózva a műtőasztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor szóltak neki, hogy elmarad a beavatkozás. Az ATV Heti Napló című műsorában arcának vállalása nélkül megszólaló beteg zárójelentésére azt írták: „technikai okból” nem műtötték meg.","shortLead":"Már fertőtlenítve, benyugtatózva a műtőasztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor szóltak neki...","id":"20181022_Embertelen_eljaras_mar_a_mutoasztalon_fekudt_az_elbocsatott_szivsebesz_betege_mikor_lefujtak_az_operaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102ac0d8-7a81-44ab-90e3-1629a4fe055d","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Embertelen_eljaras_mar_a_mutoasztalon_fekudt_az_elbocsatott_szivsebesz_betege_mikor_lefujtak_az_operaciot","timestamp":"2018. október. 22. 12:57","title":"Embertelen húzás: már az asztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor lefújták a műtétjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]