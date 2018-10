Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mintegy kétezer, többségében Hondurasból érkezett migráns lépett be a hét végén és hétfő hajnalban Guatemala felől Mexikó területére. Míg a mexikói hatóságok igyekeznek lassítani a hivatalos határátkelőkre érkezettek továbbhaladását, végül nem akadályozták meg a tömeges illegális határátlépést. A több ezer migráns az USA-ba tart.","shortLead":"Mintegy kétezer, többségében Hondurasból érkezett migráns lépett be a hét végén és hétfő hajnalban Guatemala felől...","id":"20181022_Trump_fenyegetozese_sem_allitja_meg_az_USAba_tarto_hondurasi_menekulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46722ea4-ffb8-48b0-9003-04e2a6610c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Trump_fenyegetozese_sem_allitja_meg_az_USAba_tarto_hondurasi_menekulok","timestamp":"2018. október. 22. 14:43","title":"Trump fenyegetőzése sem állítja meg az USA-ba tartó hondurasi menekülők menetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeacbb7-81a7-4da1-a7b2-7e9933b57454","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fának hajtott egy autós, amitől a jármű kigyulladt, majd teljesen kiégett.","shortLead":"Fának hajtott egy autós, amitől a jármű kigyulladt, majd teljesen kiégett.","id":"20181021_Csak_egy_vastorzo_maradt_a_Suzukibol_Esztergomnal__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aeacbb7-81a7-4da1-a7b2-7e9933b57454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baf6182-fdfe-438f-a204-30a2ac391e7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Csak_egy_vastorzo_maradt_a_Suzukibol_Esztergomnal__fotok","timestamp":"2018. október. 21. 21:10","title":"Csak egy rémisztő fémtorzó maradt a Suzukiból Esztergomnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","shortLead":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","id":"20181022_ivo_sanader_mol_ina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94146b-d564-438e-b64c-2d5418af5a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_ivo_sanader_mol_ina","timestamp":"2018. október. 22. 15:53","title":"Elítélték a volt horvát kormányfőt és a Mol-Ina per még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab613ac5-5365-48fa-b0b2-5b013c4280db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál Central Coast Mariner tette a papírt a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter elé. Korábban már viszautasított egy ajánlatot.\r

\r

","shortLead":"Az ausztrál Central Coast Mariner tette a papírt a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter elé. Korábban már...","id":"20181021_Ujra_szerzodest_ajanlott_Usain_Boltnak_egy_futballcsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab613ac5-5365-48fa-b0b2-5b013c4280db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f7e17d-afe0-4440-9b2b-baf463871523","keywords":null,"link":"/sport/20181021_Ujra_szerzodest_ajanlott_Usain_Boltnak_egy_futballcsapat","timestamp":"2018. október. 21. 19:26","title":"Újra szerződést ajánlott Usain Boltnak egy futballcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban. A világ vezető politikusai is magyarázatot követelnek. ","shortLead":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban...","id":"20181022_Hasogdzsiugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784caf7b-80a6-4699-a3e3-4b52b84ddbc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Hasogdzsiugy","timestamp":"2018. október. 22. 21:11","title":"Hasogdzsi-ügy: a szaudiak továbbra sem ismerik el a gyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4-5000 embernek lett elege egyszerre a nyomorból, bűnből, gyilkosságokból. Felkerekedtek, hogy Hondurasból Mexikón át Amerikába érjenek.\r

\r

","shortLead":"4-5000 embernek lett elege egyszerre a nyomorból, bűnből, gyilkosságokból. Felkerekedtek, hogy Hondurasból Mexikón át...","id":"20181021_Kisvarosnyi_ember_vonul_keresztul_Mexikon_hogy_belepjen_az_USAba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e71eed-e688-415d-9a20-cf873b1e257b","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kisvarosnyi_ember_vonul_keresztul_Mexikon_hogy_belepjen_az_USAba","timestamp":"2018. október. 21. 18:11","title":"Kisvárosnyi ember vonul keresztül Mexikón, hogy belépjen az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","shortLead":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","id":"20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4883b3a0-c859-4f18-ba8a-3375fe1f178a","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","timestamp":"2018. október. 21. 18:30","title":"Otthagyja az LMP-t az egyetlen európai parlamenti képviselője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan sportos luxusmodell, amiből igen kevés példány készült.","shortLead":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan...","id":"20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9bd980-22cc-4ea9-85ba-e9c99e9462a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 06:41","title":"1956 négykerekűi: buborékautó, Trabant-előd és egy szinte nem is létező BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]