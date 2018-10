Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9c99a2-ff5c-4ead-9af9-8a76cb574013","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas többséggel támogatta az olyan egyszer használatos műanyagok, mint a fültisztító pálcika vagy műanyag evőeszközök betiltásáról szóló javaslatot az Európai Parlament szerdán. Karnyújtásnyira kerültünk egy új, műanyagmentesebb világtól. ","shortLead":"Hatalmas többséggel támogatta az olyan egyszer használatos műanyagok, mint a fültisztító pálcika vagy műanyag...","id":"20181024_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok_szuperenzim_fultisztito_palcika_szivoszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c99a2-ff5c-4ead-9af9-8a76cb574013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aeaaa37-d372-413e-bdbe-ab34b672e3eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_egyszer_hasznalatos_muanyag_betiltasa_europai_bizottsag_uj_unios_szabalyok_szuperenzim_fultisztito_palcika_szivoszal","timestamp":"2018. október. 24. 15:33","title":"Rábólintott Strasbourg, tényleg betiltathatják az egyszer használatos műanyagokat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe1fd0-3793-4c30-b7d9-769d0f732ada","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely a kormányinfón beszélt a módosításokról.","shortLead":"Gulyás Gergely a kormányinfón beszélt a módosításokról.","id":"20181025_Megjott_a_nagy_bejelentes_a_csokrol__a_ketgyerekesek_is_megkapjak_es_emelik_az_osszeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1fe1fd0-3793-4c30-b7d9-769d0f732ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779f6148-cf6b-4c3b-a2f3-1bd2c10897d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Megjott_a_nagy_bejelentes_a_csokrol__a_ketgyerekesek_is_megkapjak_es_emelik_az_osszeget","timestamp":"2018. október. 25. 10:24","title":"Megjött a nagy bejelentés a csokról - a kétgyerekesek is megkapják, és emelik az összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még magasabb árat kérjenek a termékeikért.","shortLead":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még...","id":"20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7b8ee9-72fe-43ab-826e-6aa1a6967f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","timestamp":"2018. október. 25. 05:09","title":"Három hónapon belül kétszer drágulhat a liszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni a közterületről az előállítás során, a hatóságoknak leltárba kell venniük. De mi lesz a hajléktalanok állataival?","shortLead":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni...","id":"20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881b3374-60e8-464e-8804-5423f9a1cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","timestamp":"2018. október. 24. 09:14","title":"Hajléktalantörvény: több ezer kutya került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még nem vitték őket közterületen élésért, civilek is segítik őket, de arról nem lehet beszélni, hogy a városban aranyélete lenne a fedél nélkülieknek.","shortLead":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még...","id":"20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5634ff8d-45cd-4afa-b675-41a0f4f33bac","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","timestamp":"2018. október. 24. 11:45","title":"\"Tisztelt Rászorulók\"! – Szegeden még nem állítottak elő hajléktalant, de nincs is elég hely, ahová mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9794eed1-3a3e-4e65-92d2-a031ed28ff7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol régészeknek még ismerős is volt a görög kereskedelmi hajó.","shortLead":"Az angol régészeknek még ismerős is volt a görög kereskedelmi hajó.","id":"20181023_A_vilag_legregebbi_epsegben_megmaradt_hajojat_talaltak_meg_a_Feketetenger_melyen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9794eed1-3a3e-4e65-92d2-a031ed28ff7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5438aa-7f84-49fe-a68a-105d08f919e1","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_vilag_legregebbi_epsegben_megmaradt_hajojat_talaltak_meg_a_Feketetenger_melyen__video","timestamp":"2018. október. 23. 14:59","title":"A világ legrégebbi, épségben megmaradt hajóját találtak meg a Fekete-tenger mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","id":"20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e712d4c-4fc2-43ba-ba46-98e35a813ec1","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","timestamp":"2018. október. 25. 10:31","title":"Telibe kapta a hurrikán a hawaii szigetet, és eltörölte a Föld színéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]