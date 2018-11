Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","shortLead":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","id":"20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e0348-f056-4af4-bcd4-9114e4062e56","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","timestamp":"2018. november. 05. 11:16","title":"Mayweather visszatér a ringbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De pénzt nem kap érte.","shortLead":"De pénzt nem kap érte.","id":"20181105_Lazart_sem_hagytak_az_ut_szelen_egy_kormanybiztossagot_is_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a775bd-4e7c-4974-8fc5-534abdfd3760","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lazart_sem_hagytak_az_ut_szelen_egy_kormanybiztossagot_is_kapott","timestamp":"2018. november. 05. 20:36","title":"Lázárt sem hagyták az út szélén, egy kormánybiztosságot is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","id":"20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68487c4b-74c7-41e4-b031-2c1ad9c6ff17","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"Harmadszor támadtak cápák ugyanazon az ausztrál strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea0b67-1042-4347-b684-17d90b329a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mikulás vigyorog vadonatúj közlekedési eszközében, a szarvasa viszont nem túl boldog. Hiszen munka nélkül maradt.","shortLead":"A Mikulás vigyorog vadonatúj közlekedési eszközében, a szarvasa viszont nem túl boldog. Hiszen munka nélkül maradt.","id":"20181106_800_loeros_izomauto_szannal_erkezik_iden_a_mikulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea0b67-1042-4347-b684-17d90b329a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32ced9-e0b0-4fd3-acca-f302e4474524","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_800_loeros_izomauto_szannal_erkezik_iden_a_mikulas","timestamp":"2018. november. 06. 15:21","title":"800 lóerős izomautó szánnal érkezik idén a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán jelentette be Vona Gábor, hogy aláírta Hadházy Ákos kezdeményezését, és arra kér mindenkit: hozzá hasonlóan támogassák, hogy Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.","shortLead":"Facebook-oldalán jelentette be Vona Gábor, hogy aláírta Hadházy Ákos kezdeményezését, és arra kér mindenkit: hozzá...","id":"20181106_Vona_is_tamogatja_Hadhazy_kezdemenyezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f3a8d-99c1-4e73-ab54-be6375a87fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Vona_is_tamogatja_Hadhazy_kezdemenyezeset","timestamp":"2018. november. 06. 11:11","title":"Vona is aláírta Hadházy kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42 milliárd forinttal belevágó ABB. Az ember és gép együttműködését alapuló kollaboratív robotikát és a legkorszerűbb mesterséges intelligencia-kutatást egyaránt alkalmazzák majd. ","shortLead":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42...","id":"20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1377f20a-15c7-4216-a194-72305032ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","timestamp":"2018. november. 05. 11:33","title":"Videó: ilyen lesz a 42 milliárdból épülő üzem, ahol robotok gyártanak majd robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senkinek sincs ingyen ebéd: ugyan a WhatsApp felhasználói eddig megúszták, ingyen és zavaró reklámok nélkül használhatták a világ legnépszerűbb üzenetküldőjét, ennek azonban hamarosan vége lehet, legalábbis ami a reklámokat illeti.","shortLead":"Senkinek sincs ingyen ebéd: ugyan a WhatsApp felhasználói eddig megúszták, ingyen és zavaró reklámok nélkül...","id":"20181105_whatsapp_hirdetesek_allapot_reklamok_az_alkalmazasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a81a9-4d91-401a-a180-e2e8e940a219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_whatsapp_hirdetesek_allapot_reklamok_az_alkalmazasban","timestamp":"2018. november. 05. 17:03","title":"Nem ezt ígérték, de megcsinálják: hirdetéseket tesznek a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett nagydolog van elvégezve a meleg vizes medencében Hódmezővásárhelyen heti rendszerességgel. Márki-Zay Péter polgármester szándékosságot vél felfedezni.","shortLead":"Úgynevezett nagydolog van elvégezve a meleg vizes medencében Hódmezővásárhelyen heti rendszerességgel. Márki-Zay Péter...","id":"20181105_MarkiZay_szerint_valaki_direkt_es_rendszeresen_belerondit_a_vasarhelyi_medencebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1a41d5-0f61-4bfd-9261-16ac6bba56df","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_MarkiZay_szerint_valaki_direkt_es_rendszeresen_belerondit_a_vasarhelyi_medencebe","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Márki-Zay szerint valaki direkt és rendszeresen belerondít a vásárhelyi medencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]