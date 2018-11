Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak a teherautók számára – mondja ki az innovációs és technológiai miniszter csütörtök késő este megjelent rendelete. ","shortLead":"Újévtől átlagosan 5,8 százalékkal lesznek magasabbak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak...","id":"20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f3ba86-67e6-487a-adb0-d1a9a8b40d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_utdij_emeles_kozlekedes_autopalya_autout_fout","timestamp":"2018. november. 09. 08:16","title":"Januártól emelik az útdíjakat a teherszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Addig nem akarták elengedni a szerelőket, amíg egy korábbi, állítólag rossz munkájuk díját nem fizetik vissza.","shortLead":"Addig nem akarták elengedni a szerelőket, amíg egy korábbi, állítólag rossz munkájuk díját nem fizetik vissza.","id":"20181109_Eliteltek_a_csaladot_akik_tuszul_ejtettek_a_mosogepszereloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288610b-6d6f-4d80-98ba-3de3e127b16c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Eliteltek_a_csaladot_akik_tuszul_ejtettek_a_mosogepszereloket","timestamp":"2018. november. 09. 11:51","title":"Elítélték a családot, amely túszul ejtette a mosógépszerelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be00ce84-3945-4840-a4fc-e8004639cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infláció viszont magas lehet, és máshol sem jobb a helyzet.","shortLead":"Az infláció viszont magas lehet, és máshol sem jobb a helyzet.","id":"20181108_Joslat_Brusszelbol_durvan_lassulhat_a_magyar_GDPnovekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be00ce84-3945-4840-a4fc-e8004639cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417b0f26-a57c-4890-b1f7-f334a5fa2eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Joslat_Brusszelbol_durvan_lassulhat_a_magyar_GDPnovekedes","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"Jóslat Brüsszelből: durván lassulhat a magyar GDP-növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b4b0eb-b688-424e-b4ff-80478ee240c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Razvan Lucescu szerint a fehérvári csapat nem focizott, csak felrugdalta a labdát, és talált gólokkal nyert mindkétszer.","shortLead":"Razvan Lucescu szerint a fehérvári csapat nem focizott, csak felrugdalta a labdát, és talált gólokkal nyert mindkétszer.","id":"20181109_mol_vidi_fc_paok_europa_liga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b0eb-b688-424e-b4ff-80478ee240c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf00a36-bbd1-407b-874b-95ff9b86d152","keywords":null,"link":"/sport/20181109_mol_vidi_fc_paok_europa_liga","timestamp":"2018. november. 09. 08:10","title":"Kikaptak a Viditől, nehezen viseli a PAOK-edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki egy friss amerikai kutatásból.","shortLead":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki...","id":"20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506191dd-9255-40e1-9c7b-03042015fe04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","timestamp":"2018. november. 08. 09:33","title":"Megkérdezték a felhasználókat, milyen videókat néznek a YouTube-on – meglepő eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"MÁV-Start tavaly megszüntette a járatot, most újraindul. Igaz, Drezdát elkerüli.","shortLead":"MÁV-Start tavaly megszüntette a járatot, most újraindul. Igaz, Drezdát elkerüli.","id":"20181108_Ujra_lesz_BudapestBerlin_ejszakai_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f8f17a-5f38-49fc-98cd-687515f3e592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ujra_lesz_BudapestBerlin_ejszakai_vonat","timestamp":"2018. november. 08. 17:24","title":"Újra lesz Budapest–Berlin éjszakai vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő jogszabályt. Nemcsak adatokban gazdagodnak ezzel az illiberális állam vezetői, hanem megrendelésekben is. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő...","id":"20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd0bce8-c534-44b8-88f2-c82c727a152e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Mindenki benne lesz Orbán új tévéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index és a Závech Research közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a többség nem tartja bűnözőnek ezeket az embereket, és túl kegyetlennek találja az októberben életbe lépett hajléktalantörvényt. ","shortLead":"Az Index és a Závech Research közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a többség nem tartja bűnözőnek ezeket...","id":"20181108_A_magyarok_tobbsege_embertelennek_tartja_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc310dc1-38f0-47e3-b636-72954b354c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_magyarok_tobbsege_embertelennek_tartja_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. november. 08. 08:02","title":"A magyarok többsége embertelennek tartja a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]