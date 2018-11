Ahogyan mi is megírtuk, szerda este lövöldözés volt egy kaliforniai bárban: egy húszas éveiben járó volt tengerészgyalogos, David Long nyitott tüzet a vendégekre, megölve 13 embert. Az elkövető később magával is végzett, a szórakozóhely irodájában találtak rá a rendőrök.

A Thousand Oaks-i Borderline Bar népszerű a fiatalok körében, a környéken ugyanis több egyetem is található, így az áldozatok többsége is fiatal. A BBC szerint ráadásul egyikük ott volt a Las Vegas-i mészárlás helyszínén is, ahol 58 ember vesztette életét.

Telemachus Orfanos túlélte a Las Vegas-i mészárlást, de a kaliforniai bárban már nem volt ilyen szerencséje: őt is eltalálta az egyik golyó, és nem sokkal később meghalt. Orfanos édesanyja a BBC-nek csak annyit mondott:

A fiam ott volt a barátaival Las Vegasban, de hazajött. Szerda éjszaka viszont nem jött haza.

A nő hozzátette, nem akarja, hogy tömegek imádkozzanak fiáért, vagy hogy vigasztaló gondolatokat küldjenek neki, csak annyit szeretne, hogy szabályozzák végre a fegyverbirtoklást az Egyesült Államokban.

A férfi édesapja szerint ironikus, hogy a fia túlélte az Egyesült Államok történetének egyik legszörnyűbb mészárlását, de nem sokkal később éppen szülővárosában kellett meghalnia egy hasonló tragédiában.

Geoff Dean seriff csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: Long egyetlen fegyvert, egy Glock típusú pisztolyt használt. Tettének oka egyelőre ismeretlen.