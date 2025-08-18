Ijesztő baleset: Markológép zuhant egy autós elé Baranyában – videó

Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette azt a drámai pillanatot, amikor egy kamionról lezuhanó markológép az úttestre csapódott, közvetlenül előttük – írja a Bp-i Autósok közössége oldal, ahol a videó megjelent.

Amikor azt érzed: MOST ITT A VÉG – Videón a horror pillanat Egy olvasónk fedélzeti kamerája rögzítette azt a hajmeresztő pillanatot, amikor egy kamionról lezuhanó markológép az úttestre zuhant – pont előttük. A bama.hu beszámolója szerint a baleset 2025. július 3-án történt. Egy kamion szállította a markológépet, ám a szerelvény nem fért át a híd alatt, így a rakomány az úttestre zuhant.

A bama.hu beszámolója szerint a baleset 2025. július 3-án, a 6-os főúton, Vasas térségében történt, ahol a nyerges vontató rakománya nem fért át a vasúti felüljáró alatt. A markológép a középső sávba zuhant, a szerencsén múlt, hogy senki sem sérült meg.

Az autós, aki a felvételt küldte, úgy fogalmazott: „Kb. egy másodperc alatt kellett reagálni. Túléltük!” – mondta, hozzátéve, hogy az autójukon csak kisebb nyomok maradtak.