Ijesztő baleset: Markológép zuhant egy autós elé Baranyában – videó

Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette azt a drámai pillanatot, amikor egy kamionról lezuhanó markológép az úttestre csapódott, közvetlenül előttük – írja a Bp-i Autósok közössége oldal, ahol a videó megjelent.
A bama.hu beszámolója szerint a baleset 2025. július 3-án, a 6-os főúton, Vasas térségében történt, ahol a nyerges vontató rakománya nem fért át a vasúti felüljáró alatt. A markológép a középső sávba zuhant, a szerencsén múlt, hogy senki sem sérült meg.
Az autós, aki a felvételt küldte, úgy fogalmazott: „Kb. egy másodperc alatt kellett reagálni. Túléltük!” – mondta, hozzátéve, hogy az autójukon csak kisebb nyomok maradtak.