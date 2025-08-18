Tarantino szerint ez a filmje remekmű

Quentin Tarantino nemcsak azt árulta el, hogy végül miért nem készítette el a Movie Critic című, utolsónak szánt filmjét, de azt is, mit tart az életműve csúcsteljesítményeinek.

A The Curch of Tarantino podcast hosszas interjújában a mester kijelentette:

A Volt egyszer egy…Hollywood a kedvencem

– idézi a filmest a Variety.

Majd így folytatta:

A Becstelen brigantyk legjobb filmem.

És végül:

De a Kill Billt senki más nem tudta volna megcsinálni, csakis én.

Majd még hozzátette: arra született, hogy a Kill Billt megrendezze és a Becstelene brigantykat a mesterművének tartja.