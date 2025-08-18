Tarantino szerint ez a filmje remekmű

Quentin Tarantino nemcsak azt árulta el, hogy végül miért nem készítette el a Movie Critic című, utolsónak szánt filmjét, de azt is, mit tart az életműve csúcsteljesítményeinek.
A The Curch of Tarantino podcast hosszas interjújában a mester kijelentette:
A Volt egyszer egy…Hollywood a kedvencem
– idézi a filmest a Variety.
Majd így folytatta:
A Becstelen brigantyk legjobb filmem.
És végül:
De a Kill Billt senki más nem tudta volna megcsinálni, csakis én.
Majd még hozzátette: arra született, hogy a Kill Billt megrendezze és a Becstelene brigantykat a mesterművének tartja.