Megházasodott Fucsovics Márton

Szűk családi körben összeházasodott Fucsovics Márton teniszező és Molnár Nikoletta Anna, művésznevén Molnár Nini, aki modellként, divattervezőként, vállalkozóként és televíziós szereplőként keresi a kenyérrevalót – derült ki a Glamournak adott páros interjúból.

Sok időt azonban nem hagytak az ünneplésre, egyelőre nászutat sem tervez az ifjú pár, ugyanis Fucsovicsnak hamarosan jelenése lesz a US Openen, ahová felesége is vele tart, akárcsak Japánba és Kínába is. A nászutat várhatóan valamikor az év végén pótolják majd be.

„Valójában nem is tudtuk elengedni a munkát. Csak néhány napot szentelünk az esküvő élményének. Ahogy eddig is, ahová csak lehet, elkísérem Marcit, sok utazással folytatjuk tovább a közös életünket. A többit pedig meglátjuk, biztos vagyok benne, hogy rengeteg közös élményt, boldog percet tartogat számunkra a jövő” – mesélte Molnár Nini az interjúban.