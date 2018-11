Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor 2017-ben Oroszország lazított a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényen, azzal az áldozatok alapvető védelmét szüntette meg. ","shortLead":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor...","id":"20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b462302-d3b0-4e58-b622-26a5b82d543f","keywords":null,"link":"/elet/20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","timestamp":"2018. november. 15. 11:46","title":"“A férjem kivitt az erdőbe, és baltával levágta a kezeimet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is érdemes lenne beszélni.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is...","id":"20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db5bb3-86a6-4498-a6cd-158b451e5beb","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","timestamp":"2018. november. 15. 14:14","title":"Lázár a teljes hódmezővásárhelyi városvezetésnek selyemzsinórt küldött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért van szükség közigazgatási bíróságokra, miért a miniszter felügyeli majd a szakmai munkát, és miért kell kapkodni a jogalkotással? A HVG e heti számában Trócsányi László igyekezett megvédeni a nevéhez fűződő reformot, és elmondta, milyen vitája alakult ki a kormánypárt képviselőivel.","shortLead":"Miért van szükség közigazgatási bíróságokra, miért a miniszter felügyeli majd a szakmai munkát, és miért kell kapkodni...","id":"20181114_Trocsanyi_Laszlo_ebben_fogok_hinni_akkor_is_ha_mar_nem_leszek_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2eb994-17e1-4e9b-b9be-82a254e3358f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Trocsanyi_Laszlo_ebben_fogok_hinni_akkor_is_ha_mar_nem_leszek_miniszter","timestamp":"2018. november. 14. 12:30","title":"Trócsányi László: Ebben fogok hinni akkor is, ha már nem leszek miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78acbb33-abc7-4ea5-8175-8645092fffd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó Premier League-ben sereghajtó Fulham menesztette Slavisa Jokanovic vezetőedzőt, és Claudio Ranierit nevezte ki a helyére.","shortLead":"Az angol labdarúgó Premier League-ben sereghajtó Fulham menesztette Slavisa Jokanovic vezetőedzőt, és Claudio Ranierit...","id":"20181114_claudio_ranieri_premier_league_angol_bajnoksag_fulham","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78acbb33-abc7-4ea5-8175-8645092fffd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a5c9dc-3813-402b-8fa6-c157bbbecd3f","keywords":null,"link":"/sport/20181114_claudio_ranieri_premier_league_angol_bajnoksag_fulham","timestamp":"2018. november. 14. 18:22","title":"Nagy visszatérő: Ranieri újra a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány nem akar változtatni a jelenlegi szabályokon, a párt beadott egy javaslatot, amely az alacsony nyugdíjúaknak kedvezne. ","shortLead":"Miután a kormány nem akar változtatni a jelenlegi szabályokon, a párt beadott egy javaslatot, amely az alacsony...","id":"20181113_Igazsagosabb_nyugdijpremiumot_javasol_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46cfa4-86a1-40f4-826c-2a9603868969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Igazsagosabb_nyugdijpremiumot_javasol_az_MSZP","timestamp":"2018. november. 13. 18:15","title":"Igazságosabb nyugdíjprémiumot javasol az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","shortLead":"A beruházás részleteiről alig tudni valamit, mert a Pallas Athéné Alapítványok kitérő választ adtak a kérdésekre. ","id":"20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaf909b-6683-49d3-ba7f-e55a5abee35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_eves_csuszas_utan_elkezdtek_epiteni_Matolcsyek_rejtelyes_konferenciakozpontjat","timestamp":"2018. november. 14. 06:20","title":"Többéves csúszás után elkezdték építeni Matolcsyék rejtélyes konferenciaközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]