[{"available":true,"c_guid":"cd58ce08-552b-4834-8a64-55a507e25e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Illusztris helyszínt választott a HMD Global a legújabb okostelefon-premierre: Dubajban fogja bemutatni az új Nokia márkás készülékeket.","shortLead":"Illusztris helyszínt választott a HMD Global a legújabb okostelefon-premierre: Dubajban fogja bemutatni az új Nokia...","id":"20181120_hmd_global_harom_uj_nokia_telefon_bemutatoja_december_5_expect_more","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd58ce08-552b-4834-8a64-55a507e25e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb26690f-d87f-47aa-9478-a3ab2643378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_hmd_global_harom_uj_nokia_telefon_bemutatoja_december_5_expect_more","timestamp":"2018. november. 20. 17:03","title":"Jegyezze fel a dátumot: három új Nokia-telefon is érkezhet, köztük egy 5 kamerás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818c7e4b-7d57-4d72-9f87-e73a5fbdb140","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közelgő választások miatt hasznosnak bizonyulható Euro Publicity Kft. megvétele a simicskátlanítás egy újabb fejezete.","shortLead":"A közelgő választások miatt hasznosnak bizonyulható Euro Publicity Kft. megvétele a simicskátlanítás egy újabb fejezete.","id":"20181121_Nyergesen_at_Meszaros_bizalmasahoz_kerul_Simicska_kozteruleti_reklamcege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818c7e4b-7d57-4d72-9f87-e73a5fbdb140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf720fa-4962-4860-946e-4d7c6eaf6c08","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Nyergesen_at_Meszaros_bizalmasahoz_kerul_Simicska_kozteruleti_reklamcege","timestamp":"2018. november. 21. 13:28","title":"Nyergesen át Mészáros bizalmasához kerül Simicska közterületi reklámcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. 