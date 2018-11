Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b35b9b6-74d3-4a88-be1e-9beb24c167ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megemelte népszerű kompakt kombiját, és néhány fényezetlen elemmel tette kicsit vagányabbá.","shortLead":"A gyártó megemelte népszerű kompakt kombiját, és néhány fényezetlen elemmel tette kicsit vagányabbá.","id":"20181122_divathullam_itt_a_ford_focus_divatterepjarosra_faragott_uj_kiadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b35b9b6-74d3-4a88-be1e-9beb24c167ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7886ff-95e7-4c51-901d-f44df127bfaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_divathullam_itt_a_ford_focus_divatterepjarosra_faragott_uj_kiadasa","timestamp":"2018. november. 22. 08:21","title":"Divathullám: itt a Ford Focus divatterepjárósra faragott új kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef77ba-76f8-4f1c-8159-907bc1f21757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen legalább 280 esetről lehet szó, jelenleg 65 büntetőeljárás van folyamatban.","shortLead":"Összesen legalább 280 esetről lehet szó, jelenleg 65 büntetőeljárás van folyamatban.","id":"20181122_hamis_ajanloivek_alairas_eljaras_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef77ba-76f8-4f1c-8159-907bc1f21757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e788472-661f-41d1-8f45-3e41e7d5b5f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hamis_ajanloivek_alairas_eljaras_vademeles","timestamp":"2018. november. 22. 11:11","title":"Még csak egy esetben emeltek vádat a hamis ajánlóívekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint – többek között ez derül ki a Samsung Electronics legfrissebb hazai felméréséből. A magyarok nagy része éppen ezért szereti magánál tudni a telefonját társaságban is, ugyanakkor a személyes találkozók alkalmával a mobilozást a többség udvariatlanságnak tartja.","shortLead":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint –...","id":"20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b0db62-628e-4066-8a4f-b94e98f7327c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2018. november. 21. 19:03","title":"Furcsa ellentmondás jött ki, amikor megkérdezték a magyarokat, mit gondolnak a mobilozás(uk)ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","shortLead":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","id":"20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d52f8b-e14e-4ecc-aa8b-3c30cc830345","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","timestamp":"2018. november. 21. 21:12","title":"Négy és fél tonnás kokainszállítmányt kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05011de-b215-47f4-9e21-fb8c4b6f835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években egy macedón állampolgár sem kapott védelmet – mondta a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa a HVG-nek. ","shortLead":"Az elmúlt években egy macedón állampolgár sem kapott védelmet – mondta a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa...","id":"20181122_Gruevszki_harminc_napig_ingyen_lakhat_a_vamosszabadi_befogadoallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05011de-b215-47f4-9e21-fb8c4b6f835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a4688-be1e-4f77-82bb-5f8e5a4d8caf","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gruevszki_harminc_napig_ingyen_lakhat_a_vamosszabadi_befogadoallomason","timestamp":"2018. november. 22. 12:25","title":"Gruevszki harminc napig ingyen lakhat a vámosszabadi befogadóállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és diplomáciai forrásokat kérdeztünk meg. Gruevszki menedékjoga az országnak árt, Putyin viszont jól jár vele, az is lehet, egybevágott Orbán, Putyin és a macedón kormány érdeke is. ","shortLead":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és...","id":"20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c13c09-fd29-4973-8530-c68db136d697","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_orban_viktor_nikola_gruevszki_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. november. 22. 12:40","title":"Végigvesszük, miért éri meg Orbánnak és Putyinnak Gruevszki befogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2448b163-1498-40e3-92f4-77199207f462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU szétesésének nincs reális veszélye, annak annál inkább, hogy elvesznek forrásokat Magyarországtól – véli Darvas Zsolt.","shortLead":"Az EU szétesésének nincs reális veszélye, annak annál inkább, hogy elvesznek forrásokat Magyarországtól – véli Darvas...","id":"20181122_Darvas_Zsolt_visszauthet_a_kormany_Brusszelellenes_politikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2448b163-1498-40e3-92f4-77199207f462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfeb698-a57c-461f-a619-30648b5b8ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Darvas_Zsolt_visszauthet_a_kormany_Brusszelellenes_politikaja","timestamp":"2018. november. 22. 15:26","title":"Darvas Zsolt: Visszaüthet a kormány Brüsszel-ellenes politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]