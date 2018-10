Ahogy megírtuk, egyre vadabb dolgok bukkannak elő a rekordalacsony Dunából, az alacsony vízállás a felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyárnál a folyóba szivárgó mérgek kis csatornáit, Budafoknál pedig először egy komplett autó került elő a folyóból, majd két féltonnás amerikai légibomba.

Most Érdnél az alacsony vízállás miatt "szenzációs kincsekre" is leltek a régészek, akik csak eddig mintegy háromezer tárgyat találtak. Kovács Katalin, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum régésze elmondta, körülbelül kétezer érmét találtak, és több vastárgyat, fegyvereket, csákányokat, ágyúgolyókat, kardot, szablyát, és apróbb vastrágyakat. A pénzérmék főleg ezüstérmék, dukátok és krajcárok, de vannak köztük aranyérmék is. A pénzérmék 90 százalékban külföldiek, és 1630 és 1743 közöttiek.

Kovács azt is elmondta, hogy a megtalált leletek arra utalnak, hogy a kincsek egy, a környéken elsüllyedt külföldi hajóból származhattak. Hozzátette, találtak egy írásos feljegyzést, miszerint 1744 augusztusában volt egy hajószerencsétlenség Érdnél a Dunán, de egyelőre még nem biztos, hogy erről a hajóról van szó.

A különleges leletre úgy bukkantak rá, hogy egy hónapja egy helyi lakos talált egy rézkolompot, amelyet egy sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló minta díszített, majd amatőr fémkeresők több pénzérmét is találtak a területen. A múzeum szakemberei vasárnap óta foglalkoznak a feltárással, azóta próbálják kitermelni a leleteket.

A Duna vízállásának változása miatt a régészeknek gyorsan kell dolgozniuk, most úgy számolnak, hogy nagyjából szombatig van idejük dolgozni a területen.

Gulyás Gábor múzeumigazgató azt mondta, nagyon gazdag XVIII. századi leletanyagot találtak, percenként kerülnek elő új tárgyak, de nagyon sietni kell az ásással, mert bármikor megemelkedhet a vízszint. A régészek búvárokkal is dolgoznak, hogy felszínre hozzanak minél több anyagot, illetve hogy megtalálják az elsüllyedt hajótestet is, amelyet drónnal a magasból is próbálták keresni.

Gulyás azt mondta, ezzel az anyaggal az ország egyik legjelentősebb numizmatikai gyűjteménye lesz a szentendrei múzeumé.