[{"available":true,"c_guid":"6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6105f746-f3f4-4c00-9c87-2515148ae1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff7ef0a-b79e-4628-ae0d-72cae96d9c81","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Marabu_Feknyuz_Remeny","timestamp":"2018. november. 23. 12:57","title":"Marabu Féknyúz: Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b591ff-5980-4cf5-a61e-9863109d150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Evoque nem nőtt nagyobbra az elődjénél, a belsejében viszont több hely jut az utasoknak és a csomagoknak.","shortLead":"A második generációs Evoque nem nőtt nagyobbra az elődjénél, a belsejében viszont több hely jut az utasoknak és...","id":"20181123_range_rover_evoque_divatterepjaro_suv_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b591ff-5980-4cf5-a61e-9863109d150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dde5f-3ced-4808-aa1b-b9649aa85444","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_range_rover_evoque_divatterepjaro_suv_hibrid","timestamp":"2018. november. 23. 08:21","title":"Itt a hibridként is elérhető teljesen új Range Rover Evoque","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","shortLead":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","id":"20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd2ddc-b93c-4e6f-b6c2-0954a1dcafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. november. 23. 13:33","title":"Fegyverek ellen tiltakozó 13 éves kislányt lőttek agyon az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","shortLead":"A brit trónörökös szerint itt az ideje leszokni arról, hogy mindent eldobunk.","id":"20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f3dcfb-d5f2-4917-b5b0-f3c621653de4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Black_Friday_elott_szolt_be_Karoly_herceg_a_fogyasztoi_tarsadalomnak","timestamp":"2018. november. 23. 10:28","title":"A Black Friday előtt szólt be Károly herceg a fogyasztói társadalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f3dfe-5468-42d6-8a33-7b7e77a9fa74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Duplán örülhetnek, ugyanis az idei szezonjuk minden eddiginél jobban sikerült.","shortLead":"Duplán örülhetnek, ugyanis az idei szezonjuk minden eddiginél jobban sikerült.","id":"20181122_Kategoriajaban_ismet_Europa_legjobb_allatkertje_lett_a_Nyiregyhazi_Allatpark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96f3dfe-5468-42d6-8a33-7b7e77a9fa74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0722bbf-f3e5-4f9d-80f5-7f3fdb9182ce","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kategoriajaban_ismet_Europa_legjobb_allatkertje_lett_a_Nyiregyhazi_Allatpark","timestamp":"2018. november. 22. 14:01","title":"Kategóriájában ismét Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","shortLead":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","id":"20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b0d66a-0385-43cb-9113-05c8c008f0ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","timestamp":"2018. november. 22. 21:50","title":"Lecsukták a híres orosz rappert, mert a betiltott koncertjét egy autó tetején tartotta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","id":"20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72cddf0-1a33-487e-94c2-eb353a19f269","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","timestamp":"2018. november. 22. 07:08","title":"Gyorsan pótolta a leváltott tiszti főorvost Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]