Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","shortLead":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","id":"20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2f6de7-e253-48c9-8262-304e79c99169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","timestamp":"2018. november. 22. 11:59","title":"Mobilappal egyszerűsödik januártól a baleseti kár bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","id":"20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4817822b-b3c1-4c2b-9571-fdf2d26ff9ba","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","timestamp":"2018. november. 21. 17:34","title":"Károly herceg kitüntette Hugh Laurie-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család karácsonyát is a hagyomány és a protokoll határozza meg.","shortLead":"A királyi család karácsonyát is a hagyomány és a protokoll határozza meg.","id":"20181123_Kiralyi_karacsony_kulonleges_vendeg_is_csatlakozik_a_kiralyi_karacsonyi_ebedhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6985d4cb-0551-40f4-b7a2-20a881a99a9f","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Kiralyi_karacsony_kulonleges_vendeg_is_csatlakozik_a_kiralyi_karacsonyi_ebedhez","timestamp":"2018. november. 23. 11:55","title":"Királyi karácsony: egy különleges vendég is csatlakozik a királyi karácsonyi ebédhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","shortLead":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","id":"20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c28a0a-3a2b-4d8d-9f4a-6fcf285e8129","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","timestamp":"2018. november. 22. 12:23","title":"46 év után elhagyja a német fociválogatottat a Mercedes – inkább a konzolos focit pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány másfél hete tűnt el. ","shortLead":"A lány másfél hete tűnt el. ","id":"20181123_Eltunt_16_eves_lanyt_keresnek_Dunafoldvar_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322672a8-7eda-4979-bd98-49864d1beddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Eltunt_16_eves_lanyt_keresnek_Dunafoldvar_kornyeken","timestamp":"2018. november. 23. 14:44","title":"Eltűnt 16 éves lányt keresnek Dunaföldvár környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","shortLead":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","id":"20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece9ec1a-3cdb-4c9c-a439-c0b82c78460d","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","timestamp":"2018. november. 23. 09:42","title":"Már tudjuk, mire fog rápörögni a gyereke jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02e874c-53c5-4540-8541-350e6e547687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen rendezvényen nem ritka, hogy nem annyian érnek célba, mint ahányan indultak. Jobb esetben csak a kocsik sérülnek. ","shortLead":"Egy-egy ilyen rendezvényen nem ritka, hogy nem annyian érnek célba, mint ahányan indultak. Jobb esetben csak a kocsik...","id":"20181123_porsche_911_turbo_s_mclaren_650S_agyuguolyofutam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02e874c-53c5-4540-8541-350e6e547687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b104818-1ce7-4021-9be6-66346b94d988","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_porsche_911_turbo_s_mclaren_650S_agyuguolyofutam","timestamp":"2018. november. 23. 10:23","title":"Sikerült egy McLarent és egy Porsche 911 Turbót is leírni egy ágyúgolyófutamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]