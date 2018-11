Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező szerepet játszanak a spanyol séfek.

Acoge un Plato – fogadj el vagy fogadj be egy ételt beszédes elnevezéssel mozgósítja a Spanyol Menekültügyi Bizottság (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR) a különböző országokból érkezett menekülteket, ha kedvet éreznek ahhoz, hogy főzőtudományukat megosszák másokkal, csatlakozzanak programjukhoz. A máris közel kéttucatnyi számkivetettet összehozó kezdeményezés egyik felkarolója a két Michelin-csillagos séf, Pepe Rodríguez, aki megnyitotta családja többgenerációs éttermének, a Bohío-nak (Illescas, 35 km-re Madridtól) az ajtaját a marokkói menekült Imane Aboulhassane előtt. Együtt készítették el a marokkói bisteeyát, a mandulás csirkét. De nem is tartozna a kreatív szakácsok közé Pepe Rodríguez, ha egy az egyben átvenné a vendéglátóhely nyitásának gondolatával is foglalkozó Imane receptjét, és nem készítette volna el a mandulás csirke saját változatát.

A receptek nem ismernek határokat, vallják a CEAR aktivistái. Így gondolja ezt a Bohío tulajdonos séfje is, amikor létrehozta az Acoge un plato internetes receptárát, amely a kampányhoz csatlakozó menekültek ételeinek leírását, s az élettörténetüket tartalmazza. Az első 11 menekült receptje a minap ismét újabb tízzel bővült. Ugyanis a novemberi valenciai Gasztronómiai Kiállítás és Vásár vendégeiként Mexikóból, Venezuelából, Nigériából, Palesztinából, Salvadorból, Gambiából, Marokkóból és Szíriából érkezett menekültek mutatták be a receptjeik szerint készült ételeiket. Az együttfőzés ezúttal sem maradt el, ezúttal Begoña Rodrigo, a valenciai La Salita étterem topséfje együtt készítette el a mexikói Ángela C. de la Cruzzal a mole poblanót, vagyis a csokoládés húst. A mole a világ szellemi kulturális örökségéhez tartozó mexikói konyha egyik jellegzetes ünnepi/alkalmi étele. Tájegységenként és háztartásonként készítik csirkéből, pulykából vagy autentikusan, akár pávahúsból. Van, ahol pikánsabban, másutt kevésbé csípősen vagy éppen édesebben kedvelik, ízlés szerint a csokoládén, kakaón, fahéjon kívül többféle chilipaprika, olajos magvak és fűszerek kerülnek a moléba (Begoña Rodrigo spanyol verziója, a mole mediterráneo szintén bekerült a receptárba).

Recept

Bisteeya – marokkói mandulás csirke

Hozzávalók (4 főre):

35 dkg csirkehús (2-3 alsócomb)

1 nagy hagyma

4+4 dkg vaj

1-1 púpozott kk. őrölt gyömbér és fahéj

só, bors

2 dl húsleves

2 tojás

negyed citrom leve

5 dkg mandula

3 dkg porcukor (+ a tetejére)

1 kk. fahéj

1 csomag réteslap

Elkészítés: Egy serpenyőben 4 dkg vajon, közepes lángon üvegesre pirítjuk a hagymát. Hozzákeverjük az őrölt gyömbért és a fahéjat. Beletesszük a combokat, átforgatjuk, fehéredésig pirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Felöntjük a húslevessel, majd fedő alatt teljesen puhára főzzük (kb. 30-40 perc). Közben száraz serpenyőben megpirítjuk a mandulát, durvára vágjuk, összekeverjük a porcukorral és a fahéjjal. A húst lefejtjük a csontról, a bőrét eltávolítjuk, darabokra vágjuk. A hátra maradt gyöngyöző húsléhez adjuk a citromlevet, majd hozzákeverjük a felvert tojásokat (összeugrik, híg rántotta állagú mártást kapunk). A réteslapokat kb. 15 cm széles csíkokra vágjuk, megkenjünk olvasztott vajjal. 18 cm átmérőjű, kivajazott tortaformát vagy jénait kibélelünk három réteg tésztával. Ebbe halmozzuk először a mandulát, majd a húst, végül rákanalazzuk a tojásos mártást. Ráhajtjuk, betűrjük a tésztát, hogy szorosan lezárja. Megkenjük olvasztott vajjal, majd 200 ˇC-on 20 perc alatt pirosra sütjük.

Megjegyzés: Mivel Imane Aboulhassane többféle, nálunk kevésbé hozzáférhető fűszert használ, nem beszélve az óriásira méretezett adagokról, amelyekhez megadja a hozzávalókat, Mautner Zsófia Chili&Vanília blogjáról kölcsönöztük a marokkói mandulás csirke (Ezeregy éjszaka rétes tésztában) receptjét, amely egy rabati élmény nyomán született, és jobban igazodik a mi hazai konyhánkhoz. Mautner Zsófinak egyébként 2012-ben – a Menedék Egyesület gondozásában – jelent meg egy igen figyelemre méltó, máig is példa nélküli munkája, Így főzünk mi – messziről jött budapestiek címmel. 15 portré, 15 sors, 15 kultúra, és háromszor ennyi étel Perutól Azerbajdzsánon át Kínáig. Ebben a kötetben pld. a marokkói konyhát az 1998-ban hazánkba érkezett Said Tichiti zenész - Chalabanh együttes - receptjei képviselik: marokkói sárgarépa saláta, fűszeres lencsefőzelék, aszalt szilvás marhahúsos tagine.

(Mautner Zsófi legújabb műve, 13. kötete a napokban került a könyvesboltokba Egy év a konyhámban címmel - ezernyi öröm, száz életre szóló recept)