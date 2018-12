Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4486fb77-2144-4221-aadd-565fa8c1d856","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Költségvetési kiadásai 4,5 milliárd euróval való csökkentését várja az Európai Bizottság Olaszországtól a túlzottdeficit-eljárás elkerüléséhez - idézi az olasz la Repubblica napilap értesülését a Bloomberg hírügynökség.","shortLead":"Költségvetési kiadásai 4,5 milliárd euróval való csökkentését várja az Európai Bizottság Olaszországtól...","id":"20181202_Brusszel_45_milliard_euros_kiadascsokkentest_var_Olaszorszagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4486fb77-2144-4221-aadd-565fa8c1d856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7f65d-d4db-46cb-ac0e-1e0ccf598621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Brusszel_45_milliard_euros_kiadascsokkentest_var_Olaszorszagtol","timestamp":"2018. december. 02. 15:31","title":"Brüsszel 4,5 milliárd eurós kiadáscsökkentést vár Olaszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot szerezte meg.","shortLead":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot...","id":"20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da16421-0701-40e9-b7af-1e396cd2d803","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","timestamp":"2018. december. 02. 17:34","title":"Az Angry Birds-tulajdonos Rovio veteránokkal erősít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi szemétszállítást végző önkormányzati társulás élére.","shortLead":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi...","id":"20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17470522-ad87-4172-86fe-532deaf879a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","timestamp":"2018. december. 01. 17:56","title":"Megvan a Zöld Híd új elnöke - történetesen egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak a nevét, amelynek a kitörése hetekre lebénította a légi közlekedést Európában. A nevet még leírni, nemhogy kiejteni is nehéz: Eyjafjallajökull ","shortLead":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak...","id":"20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b66b3-c72b-40cd-a55c-3af1ea5cf382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","timestamp":"2018. december. 02. 08:58","title":"Tegyen egy próbát, ki tudja mondani azt a szót, hogy Eyjafjallajökull?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","shortLead":"A szomszédok a férfi segélykiáltásaira figyeltek fel, de már hiába vitték kórházba.","id":"20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef08e39-859f-410e-9cfa-561fc4e9a430","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Megolte_gondozojat_egy_haziallatkent_tartott_fekete_medve_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 12:45","title":"Megölte gondozóját egy terápiás állatként tartott fekete medve Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség meleg papokra.","shortLead":"Nincs szükség meleg papokra.","id":"20181202_Ferenc_papa_A_divatos_homoszexualitasnak_nincs_helye_az_egyhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a037df0-bfa9-4cd5-b184-2cc6871b9fb9","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ferenc_papa_A_divatos_homoszexualitasnak_nincs_helye_az_egyhazban","timestamp":"2018. december. 02. 11:47","title":"Ferenc pápa: A divatos homoszexualitásnak nincs helye az egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]