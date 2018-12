Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","shortLead":"A Fidesz-KDNP népszerűsége nem változott, a Jobbik támogatottsága viszont a felmérés szerint csökkent.","id":"20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143a2e71-90cd-409c-bb6b-144f1b348a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nezopont_Intezet_A_Ketfarku_Kutyapart_megelozi_az_LMPt","timestamp":"2018. december. 04. 10:54","title":"Nézőpont Intézet: A Kétfarkú Kutya Párt megelőzi az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"Közel 90 ezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy raktárban, az ügyészség most emelt vádat.","id":"20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e123a-a33a-4bd7-b453-2b5bf7f9d75a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_NAV_105_millios_fogasa_illegalis_cigarettaraktarat_kapcsoltak_le_Budapesten","timestamp":"2018. december. 04. 10:37","title":"A NAV 105 milliós fogása: illegális cigarettaraktárat kapcsoltak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","shortLead":"130 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot azzal a váddal, hogy a helyi Soros támogatói.","id":"20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103f993-0dcc-4b69-b434-e29ca3a420ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Ujabb_gulenistakat_fogtak_el_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 04. 09:44","title":"Újabb gülenistákat fogtak el Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3834e6a3-0b8f-49d5-affb-27bdd86ed3c5","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Nem lett volna szabad elvenni a rokkantnyugdíjakat – állapította meg az Alkotmánybíróság. Pénze ettől még senkinek nem lesz több.","shortLead":"Nem lett volna szabad elvenni a rokkantnyugdíjakat – állapította meg az Alkotmánybíróság. Pénze ettől még senkinek nem...","id":"201848__rokkantnyugdijak__alkotmanysertes__kiszolgaltatottsag__lepeskenyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3834e6a3-0b8f-49d5-affb-27bdd86ed3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7bf52-4ac0-4372-a1e1-48b9e870eddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201848__rokkantnyugdijak__alkotmanysertes__kiszolgaltatottsag__lepeskenyszer","timestamp":"2018. december. 02. 15:00","title":"Akikkel az állam kibabrált: ki kárpótolja a rokkantnyugdíjasokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntött arról, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mellett egy új európai kupasorozatot is indít.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntött arról, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mellett egy új európai...","id":"20181202_Az_UEFA_2021tol_beinditja_a_harmadik_europai_kupasorozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5a1dfb-f1a8-4ddd-a63f-8c5dc2c6d1aa","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Az_UEFA_2021tol_beinditja_a_harmadik_europai_kupasorozatot","timestamp":"2018. december. 02. 21:38","title":"Az UEFA 2021-től beindítja a harmadik európai kupasorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk a globális felmelegedést - e szavakkal fordult vasárnap a nemzetközi közösséghez Michal Kurtyka, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 24. éves, katowicei ülésének vezetője.","shortLead":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk...","id":"20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9862251c-59c5-481c-ad81-c23cc156332a","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","timestamp":"2018. december. 02. 19:45","title":"Kulcsfontosságú klímatárgyalások Katowicében: a világ útelágazáshoz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU hétfői bejelentése előtt a parlamenti ülésen is téma volt az egyetem várható költözése, napirend előtt a DK-s Oláh Lajos kérdezett, aki a magyar innováció végét látja a költözés után. Rétvári Bence államtitkár máshogy látja.","shortLead":"A CEU hétfői bejelentése előtt a parlamenti ülésen is téma volt az egyetem várható költözése, napirend előtt a DK-s...","id":"20181203_DK_A_CEU_bezarasa_Rakosi_is_buszke_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54da830-bf3d-41d0-8e19-974df709da96","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_DK_A_CEU_bezarasa_Rakosi_is_buszke_lenne","timestamp":"2018. december. 03. 12:17","title":"DK: A CEU bezárására Rákosi is büszke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak éli meg a távozását. ","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"A CEU-ért lobbizó amerikai nagykövetet Orbán nem is fogadta személyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]