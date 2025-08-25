„Minden zsidó és palesztin élet egyformán értékes” – magyar zsidó értelmiségiek indítottak petíciót

Az aláírók szerint a hangjukat sem a jelenlegi izraeli kormány tettei, sem a hazai zsidó közéletben domináns megszólalók sokszor szélsőséges megnyilvánulásai nem képviselik.

A petíciót többek között rabbik, holokauszt-túlélők, közéleti személyiségek (pl. Steiner Kristóf író, vegán szakács, Veiszer Alinda riporter, Máté Gábor orvos,író), történészek (Karsai László holokauszt-történész, Novák Attila zsidóság-kutató), filmesek (Breier Ádám, Fliegauf Bence, a magyar származású Emmy-díjas Ora DeKornfeld), írók és költők (pl. Nyáry Luca, Závada Péter), zsidó közösségi szervezők (pl. a Bálint-ház egykori vezetője, Fritz Zsuzsa, a Bánkitót/Aurórát is alapító Marom-vezető Schönberger Ádám), MTA-tag tudósok, művészek (pl. Dés László, Göndör László, Székely Kriszta) írták alá.

A dokumentum a tudatos kiéheztetéstől szenvedő gázai lakossággal, a zsidó túszokkal és családjukkal is szolidaritást vállal. A szöveg elutasítja a „szekértábor logikát”, és hangsúlyozza, hogy lehetséges egyszerre zsidó- és palesztinpártinak lenni.

Visszautasítják, hogy az Izrael-kritikát és az antiszemitizmust összemossák, és hangsúlyozzák: “Netanjahu nem egyenlő a világ zsidóságával, ahogyan a Hamász sem a palesztin néppel.”.

A levél külön kitér a magyarországi helyzetre: aggasztónak tartják a béketüntetések betiltását, a független sajtó elleni támadásokat, Netanjahu meghívását, és a nyilvános viták hiányát: “alig van itthon olyan platform vagy intézmény, amelyik fel merné vállalni a témával kapcsolatos vitákat és árnyalt eszmecserét”.

A kezdeményezők hangsúlyozzák: mostantól bárki, zsidók és nem zsidók is csatlakozhatnak aláírásukkal a felhíváshoz.