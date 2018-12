Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyi fényfüzéreket, világító díszeket, külterületi dekorációkat vizsgált a fogyasztóvédelem: 53 termékből 25 bukott meg.","shortLead":"Karácsonyi fényfüzéreket, világító díszeket, külterületi dekorációkat vizsgált a fogyasztóvédelem: 53 termékből 25...","id":"20181207_eletveszelyes_karacsonyi_fenyfuzerek_aramutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa52b79-f7ee-4c90-82b4-a89a2443be03","keywords":null,"link":"/elet/20181207_eletveszelyes_karacsonyi_fenyfuzerek_aramutes","timestamp":"2018. december. 07. 16:10","title":"Életveszélyes fényfüzéreket találtak az ellenőrök: ezeket ne vegye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett a manapság nagyon kedvelt battle royale módot is megkapta.","shortLead":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett...","id":"20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9b5df-9134-42e6-8783-2dadbde3b225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","timestamp":"2018. december. 07. 11:33","title":"Teljesen ingyen letölthető az egyik legjobb Counter-Strike, sőt egy új játékmód is jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati eredményeit, amely szerint mintegy 2800 európai helység, köztük 106 magyar település létesíthet ingyenes wifi-hozzáférési pontokat.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati eredményeit, amely szerint mintegy 2800...","id":"20181207_106_magyar_telepulesen_telepitenek_ingyen_wifit_unios_forrasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454d0733-d1bb-4a2a-b9bf-9d4361c5f6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_106_magyar_telepulesen_telepitenek_ingyen_wifit_unios_forrasbol","timestamp":"2018. december. 07. 15:57","title":"106 magyar településen építenek ki ingyenwifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe857d21-d75e-4750-9822-bbadcaf63b12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mai nap meglepetése: mintha a régi lovasurak támadtak volna fel. Erőteljes, egyszerre ismerős és ismeretlen hangzású hard rock Mongóliából.","shortLead":"A mai nap meglepetése: mintha a régi lovasurak támadtak volna fel. Erőteljes, egyszerre ismerős és ismeretlen hangzású...","id":"20181207_Zuzos_mongol_metallal_inditsa_a_napot_es_konnyeden_lenyomja_a_penteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe857d21-d75e-4750-9822-bbadcaf63b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73661dd4-17de-43b9-b03a-3633b9a863e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Zuzos_mongol_metallal_inditsa_a_napot_es_konnyeden_lenyomja_a_penteket","timestamp":"2018. december. 07. 09:50","title":"Zúzós mongol metállal indítsa a napot, és könnyedén lenyomja a pénteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely 44 millió forintos megtakarítást várt, de mindössze 20 százalékos fogyasztáscsökkenést tudtak regisztrálni.","shortLead":"Hódmezővásárhely 44 millió forintos megtakarítást várt, de mindössze 20 százalékos fogyasztáscsökkenést tudtak...","id":"20181207_A_villanyszamlak_csokkeneset_igerte_az_Elios_az_onkormanyzatoknak_de_csalodniuk_kellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371c0398-2550-4cc2-a3fc-ed7697dbda7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_A_villanyszamlak_csokkeneset_igerte_az_Elios_az_onkormanyzatoknak_de_csalodniuk_kellett","timestamp":"2018. december. 07. 07:26","title":"A villanyszámlák csökkenését ígérte az Elios az önkormányzatoknak, de csalódniuk kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","id":"20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a3c1-5e16-4ff4-b509-3d1e9e649f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 07. 11:09","title":"Nincs megállapodás, a kormány dönthet a jövő évi minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik gép véletlenül kilyukasztotta a csomagolást.","shortLead":"Az egyik gép véletlenül kilyukasztotta a csomagolást.","id":"20181206_Kiszorodott_medveriaszto_miatt_kellett_korhazba_vinni_az_Amazon_dolgozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9b6f6f-792d-451a-ab1f-1a1959804ad2","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Kiszorodott_medveriaszto_miatt_kellett_korhazba_vinni_az_Amazon_dolgozoit","timestamp":"2018. december. 06. 22:00","title":"Kiszóródott medveriasztó miatt kellett kórházba vinni az Amazon dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]