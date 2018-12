Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejezet nyílt a Qualcomm és az Apple közt régóta dúló háborúban, aminek eredményeként most főleg utóbbi jár rosszul. ","shortLead":"Új fejezet nyílt a Qualcomm és az Apple közt régóta dúló háborúban, aminek eredményeként most főleg utóbbi jár rosszul. ","id":"20181210_iphone_6s_iphone_x_apple_tiltas_kina_qualcomm_szabadalomsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b30374-9c96-4a41-a684-27093910692f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_iphone_6s_iphone_x_apple_tiltas_kina_qualcomm_szabadalomsertes","timestamp":"2018. december. 10. 17:33","title":"Nesze nektek, Apple-rajongók: több iPhone-t is betiltottak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A túl alacsony hőmérséklet növeli a korai halálozás és a betegségek kialakulásának kockázatát egy kínai tanulmány szerint.","shortLead":"A túl alacsony hőmérséklet növeli a korai halálozás és a betegségek kialakulásának kockázatát egy kínai tanulmány...","id":"20181210_hideg_meleg_idealis_homerseklet_halalozasi_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d35f308-4e2d-4253-9de2-6fa37d8d5532","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_hideg_meleg_idealis_homerseklet_halalozasi_arany","timestamp":"2018. december. 10. 00:03","title":"Rájöttek a tudósok: ha 22,8 foknál hidegebb van, megugrik a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","shortLead":"A hegy délkeleti oldalán rögzítették a lávakitörést. ","id":"20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2135a-5da4-4aaf-98c0-a922eadabced","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Video_Omlik_a_lava_az_Etnabol","timestamp":"2018. december. 11. 12:25","title":"Videó: Ömlik a láva az Etnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028a8bf-b454-465c-9054-fb2b7fe3a11b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan állás nélkül maradnak.","shortLead":"Sokan állás nélkül maradnak.","id":"20181211_Magyarorszagrol_is_kivonul_a_dan_oriasvallalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c028a8bf-b454-465c-9054-fb2b7fe3a11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d39db88-9b84-45c0-a05a-7b4a6c379b2c","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Magyarorszagrol_is_kivonul_a_dan_oriasvallalat","timestamp":"2018. december. 11. 15:06","title":"Magyarországról is kivonul a dán óriásvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De lássuk be, a reváns túl jól sikerült: Annegret Kramp-Karrenbauer mostantól minden híradós bemondó rémálma. ","shortLead":"A németek bosszút álltak a magyarokon, amiért éveken keresztül Medgyessy és Gyurcsány nevével szórakoztattuk őket. De...","id":"20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8825b7-5f00-4f8e-be84-cd948b518946","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Micsoda_siker_A_magyar_kozteve_nemet_kiejtese_is_bekerult_a_legkinosabbak_koze","timestamp":"2018. december. 11. 18:27","title":"Micsoda siker! A magyar köztévé német kiejtése is bekerült a legkínosabbak közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","shortLead":"A Veszprém megyei Megyer korábban arról vált ismertté, hogy a falut bárki kibérelhette.","id":"20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af383d-30b9-40c2-93be-9374bed74262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e272686-6cf2-4692-a45c-f6fe6c53831b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Konyhafonok_egyik_sefje_lett_egy_Veszprem_megyei_falu_polgarmestere","timestamp":"2018. december. 10. 17:48","title":"A Konyhafőnök egyik séfje lett egy Veszprém megyei falu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d9980e-548a-4c58-834d-3738a9e397ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ferrero élelmiszeripari cég megvásárolná a Campbell Soup’s nemzetközi üzletágát, amely a levesek mellett a Arnott’s nevű kekszmárkát is tartalmazza.","shortLead":"A Ferrero élelmiszeripari cég megvásárolná a Campbell Soup’s nemzetközi üzletágát, amely a levesek mellett a Arnott’s...","id":"20181210_A_Nutella_gyartoja_erdeklodik_a_ceg_irant_amely_Lollobrigidat_es_Andy_Warholt_is_megerintette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d9980e-548a-4c58-834d-3738a9e397ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd5163-84ea-48ec-bf4c-9d10a46eebf0","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_A_Nutella_gyartoja_erdeklodik_a_ceg_irant_amely_Lollobrigidat_es_Andy_Warholt_is_megerintette","timestamp":"2018. december. 10. 16:02","title":"A Nutella gyártója érdeklődik a cég iránt, amely Lollobrigidát és Andy Warholt is megérintette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28324abd-81d4-4799-8fe4-1e7e5b79f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a597076b-7776-4c1a-b45a-db031cbc6c21","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Szabo_Yvette","timestamp":"2018. december. 11. 14:00","title":"Már nem mernek válaszolni a kérdéseinkre – A HVG adventi kalendáriumában ma: Szabó Yvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]