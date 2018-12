Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","shortLead":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","id":"20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0492d92d-b0a8-4bdb-8fca-a5ea10035d3f","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","timestamp":"2018. december. 13. 20:21","title":"Először még magyarázkodtak, majd kimondták az összeget a szülők, akik pénzért akarták eladni kisbabájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3dd3c13-354f-492d-ab91-e3a018dbc594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 8-án tüntetést szervezett a Magyar Szakszervezeti Szövetség a rabszolgatörvény ellen. Ezen a demonstráción kérdőíves felmérést készítettek az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének munkatársai. Kiderült, kik tüntetnek a rabszolgatörvény ellen.","shortLead":"December 8-án tüntetést szervezett a Magyar Szakszervezeti Szövetség a rabszolgatörvény ellen. Ezen a demonstráción...","id":"20181214_Rabszolgatorveny_baloldali_diplomasok_tuntetnek_a_munkasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3dd3c13-354f-492d-ab91-e3a018dbc594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc169fd9-3012-4cc5-9824-73531d3e4b29","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Rabszolgatorveny_baloldali_diplomasok_tuntetnek_a_munkasokert","timestamp":"2018. december. 14. 15:42","title":"Rabszolgatörvény: baloldali diplomások tüntetnek a munkásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hvg.hu információi szerint Siklósi Beatrix, az MTVA nyáron kinevezett igazgatója elbocsátotta az M5 legismertebb műsorvezetőjét, Takács Bencét.","shortLead":"A hvg.hu információi szerint Siklósi Beatrix, az MTVA nyáron kinevezett igazgatója elbocsátotta az M5 legismertebb...","id":"20181213_A_legismertebb_musorvezetojetol_valt_meg_az_MTVA_kulturalis_csatornaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363df5-4400-4a6d-839f-3831bb912e38","keywords":null,"link":"/elet/20181213_A_legismertebb_musorvezetojetol_valt_meg_az_MTVA_kulturalis_csatornaja","timestamp":"2018. december. 13. 21:10","title":"A legismertebb műsorvezetőjétől vált meg az MTVA kulturális csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91866a9-bed5-4ca6-b632-6969623f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Tokeletes_fricska_a_Kutyaparttol_a_koztevenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c91866a9-bed5-4ca6-b632-6969623f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d18b7ee-532e-48fa-b6c2-22307392d982","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tokeletes_fricska_a_Kutyaparttol_a_koztevenek","timestamp":"2018. december. 12. 22:04","title":"Tökéletes fricska a Kutyapárttól a köztévének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52254e5-6860-43d9-9ac2-64b1349acf27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Telt ház lesz a Groupama Arénában, akinek nincs jegye, az már biztosan lemarad.","shortLead":"Telt ház lesz a Groupama Arénában, akinek nincs jegye, az már biztosan lemarad.","id":"20181213_chelsea_vidi_europa_liga_groupama_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52254e5-6860-43d9-9ac2-64b1349acf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1062225c-4f03-49d8-8ab6-264799f6bae4","keywords":null,"link":"/sport/20181213_chelsea_vidi_europa_liga_groupama_arena","timestamp":"2018. december. 13. 11:39","title":"Chelsea-mezben nézné a helyszínen a Vidi-meccset? Nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","shortLead":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","id":"20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e7395-79f5-4a77-a07c-1b04107a21ae","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","timestamp":"2018. december. 14. 06:50","title":"Iszlám Állam: A mi katonánk volt a strasbourgi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]