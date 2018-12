Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans fejlesztői készítettek.","shortLead":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans...","id":"20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2206b3ea-73e1-4450-8952-ab4111ae707e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","timestamp":"2018. december. 13. 16:33","title":"Megjelent a játék, amelyik a Fortnite-nál is népszerűbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint ilyen esetben inkább utólag tegyen panaszt a tüntető. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint ilyen esetben inkább utólag tegyen panaszt a tüntető. ","id":"20181214_Helsinki_A_jogsertonek_tartott_rendori_intezkedesekkel_se_szegulj_szembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6fb24-5d50-4dfb-b326-e8dcdbc80324","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Helsinki_A_jogsertonek_tartott_rendori_intezkedesekkel_se_szegulj_szembe","timestamp":"2018. december. 14. 20:17","title":"Helsinki: \"A jogsértőnek tartott rendőri intézkedésekkel se szegülj szembe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat.","shortLead":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti...","id":"20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ef40-8aeb-4daf-a73a-1cbf83a64e05","keywords":null,"link":"/elet/20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","timestamp":"2018. december. 15. 10:54","title":"Újabb megyékre adtak ki figyelmeztetést – 20 centinél több hó eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi rendezvények miatt.","shortLead":"A karácsonyi rendezvények miatt.","id":"20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb57c3e-4044-467c-bf75-3a8500d9caac","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 19:20","title":"Fokozott ellenőrzést rendeltek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét, amely a régió 70 százalékának infrastruktúráját, köztük a kulcsfontosságú olaj- és gázmezőket is veszélyezteti – állítja egy finn tanulmány.","shortLead":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét...","id":"20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c672b8a2-0c5f-4190-83a5-f0c3494d7902","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","timestamp":"2018. december. 13. 17:03","title":"„A fenyegetettség mértéke meglepő”: oda több kulcsfontosságú olajmező, ha beüt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig 195 korallfajt azonosítottak a kutatók az ausztrál Nagy-korallzátony mélyebben fekvő régiójában. Eddig úgy vélték, hogy a világ legnagyobb korallzátonya a virágállatok nagyjából 30 fajának otthona.","shortLead":"Eddig 195 korallfajt azonosítottak a kutatók az ausztrál Nagy-korallzátony mélyebben fekvő régiójában. Eddig...","id":"20181213_ausztral_nagy_korallzatony_uj_fajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf127e6-2163-40bf-83b0-841fc765167d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_ausztral_nagy_korallzatony_uj_fajok","timestamp":"2018. december. 13. 21:03","title":"30-45 méteres mélységben váratlan csodákat rejt a Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli a rendszerből, összesne 224 millióig jutottak három hónap leforgása alatt.","shortLead":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli...","id":"20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6464007-fc50-4af4-824b-b4285be7a3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","timestamp":"2018. december. 14. 18:33","title":"Gőzerővel törli a videókat a YouTube, három hónap alatt 58 millióig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]