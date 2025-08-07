Közel 10 milliárd dolláros veszteséget vár a Toyota Trump vámjai miatt

A március végével záruló 2025–2026-os pénzügyi évre vonatkozó profit-előrejelzését 3,8 ezer milliárd jenről 3,2 ezer milliárdra (21,7 milliárd dollár) csökkentette. A cég közölte: az amerikai vámintézkedések várhatóan 1,4 ezer milliárd jen (9,5 milliárd dollár) veszteséget okoznak majd egész évre vetítve. A vállalat korábban csupán az április–májusi időszakra becsült 180 milliárd jenes veszteséggel számolt, éves szintű előrejelzést most adott ki először. A világ legnagyobb autógyártója az amerikai vámok mellett az emelkedő nyersanyagárakkal és az erősödő jennel is küzd – adta hírül a Reuters.

Az április–júniusi első negyedévben a Toyota 1,17 ezer milliárd jenes működési nyereséget ért el, ami elmarad az egy évvel korábbi 1,31 ezer milliárdtól, de meghaladta az elemzők 902 milliárd jenes konszenzusát.

A jelentés a Reuters szerint rávilágít arra, hogy mekkora nyomást gyakorolnak a japán autógyártókra az amerikai importvámok, noha hozhat némi enyhülést számukra a közelmúltban megkötött kétoldalú japán–amerikai kereskedelmi megállapodás. Ennek értelmében a japán autókra kivetett amerikai vám mértéke 27,5 százalékról 15 százalékra csökkenhet, ám az intézkedés hatályba lépésének pontos időpontját még nem közölték.

A múlt héten a Toyota rekordszintű globális termelésről és értékesítésről számolt be az év első felében, különösen Észak-Amerikában, Japánban és Kínában mutatkozott erős kereslet.