Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Az a legfontosabb, hogy megpróbáljuk elvinni az ünnepi pillanatot a szegény családokba is

– mondja L. Ritók Nóra, Igazgyöngy Alapítvány vezetője, friss Prima Primissima közönségdíjas, akit arról kérdeztünk, mi valós segítség a mélyszegénységben élőknek.

"Az Igazgyöngy Alapítványnál három egység köré csoportosítják az ajándékokat, hogy mindenhol egy kicsit karácsony legyen a családoknál. „A gyerekeknek egy-egy nemnek és kornak megfelelő cipősdoboznyi ajándékot szoktunk adni, amelybe mesekönyv, működő, használható játék, édesség, írószer, pipereholmi kerül. Sokan segítenek ilyen dobozok összeállításával minket. Mindig elmondjuk, hogy a szegény gyerekek is meglepetésre vágynak, és nem biztos, hogy a használt ruhának, cipőnek örülnek ilyenkor a legjobban, még akkor sem, ha éppen erre lenne szükségük. Láttunk már gyereket, aki három pólót talált a dobozában, de jobban örült volna annak a három macthboxnak, amit a testvérkéje kapott.”

L. Ritók Nóra © Stiller Ákos

L. Ritók Nóra elmondta azt is, hogy a második egységben a családi asztal van a fókuszban, arra törekszenek, hogy mindenhol legyen mit enni karácsonykor. Ezért tartós élelmiszerrel (liszt, cukor, olaj, tészta, rizs, konzervek) töltik meg a csomagot, amelybe egy kis szaloncukor és talán még egy rúd bejgli is belefér. A harmadik egység pedig, amihez főleg pénzbeli támogatásból vagy támogatók online megrendelése útján jutnak hozzá, az a karácsonyi meleget adja a házakba. „Lefóliázott briketteket veszünk ilyenkor, ebből 10 kiló 700 forint is lehet, de logisztikailag is az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb ajándék ilyenkor” – mondta az Igazgyöngy Alapítvány vezetője.

L. Ritók Nóra szerint sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy kialakuljon a jó adományozás kultúrája.

Fontos, hogy az adományozás ne lomtalanítás legyen, és az is, hogy ne a 19. századi szegénységképre gondoljunk, hanem a 21. századi fogyasztói világ üzeneteire figyeljünk az adakozás során.

Miért nem a legjobb adomány a nagyi bundája?

„A legtöbb problémánk a hagyatékadományokkal van, amikor ki kell üríteni az örökösöknek egy lakást, mert eladták. Gyakran idejétmúlt, használhatatlan, rossz, sérült, elkoszlott holmik sora érkezik. Azt fontos megérteni, hogy a régi, fekete-fehér tévé már nem kell senkinek, még a régi színeseket sem egyszerű a vételre alkalmassá tenni. Vagy ha felhalmozódott a konyhaszekrényben egy csomó fedő, de nincs hozzá fazék, akkor azt a mélyszegénységben élők sem fogják tudni használni.

Érthető a szándék a mögött is, ha valaki elküldi a nagyi bundáját, hogy milyen jó meleg lesz télre egy rászorulónak, de egy 5x5-ös méretű szobában, ahol nyolcan laknak, egy ilyen bundát nincs hova tenni.

Sok dolgot tudnék még mondani, de talán még egy példa, hogy a nagyvárosban lecserélt vezetékes gázra kötött gáztűzhelyet sem tudják használni a mélyszegénységben élők, a gáztűzhely gázpalackra átszerelése ugyanis sokba kerül” – mondta az Igazgyöngy Alapítvány vezetője.

L. Ritók Nóra szerint becsülni, tisztelni kell azt is, akinek adunk. Az adományozásnak is van méltósága. A szolidaritást, az adományozás kultúrájának kialakítását gyerekkorban kell elkezdeni – mondja a szakember: „A tanév végén szoktunk szervezni egy iskolaszeres akciót iskolák között, amikor a jobb társadalmi státuszú gyerekek a tanító nénivel együtt megnézik, hogy mi az, amit majd tovább tudnak adni a szegényebb társaiknak. Megtanulják, mi az, ami még használható, pl. ceruzában, tolltartóban, táskában, és mi az, ami már nem adható tovább”.

És hogy meddig juttassa el az adományt, aki jótékonykodni szeretne?

Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője azt ajánlja, hogy a december 17-i hét elején mindenki juttasson el mindent, amit szeretne a segítő szervezetekhez, mert az még idő, mire onnan célba jut. Az is fontos, hogy az adakozók megértsék, azok is emberek, akik ezt a munkát végzik, nekik is van családjuk, és az ünnepet ők is a családjuk körében szeretnék eltölteni.

„Sokszor fogalmaznak meg az adományozók ingerült elvárásokat, miszerint nekünk az ünnep napjain is rendelkezésre kellene állnunk. Miközben tudni kell azt is, hogy a szegénységben a várakozást is nehéz kezelni, ez is egy feszültségfaktor, és ez szintén sokszor rajtunk csapódik le.” – mondja L. Ritók Nóra.

Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője azt is elmondta, hogy van ugyan egy kampányjellege az adományozásnak, de nincs ezzel semmi baj. „Egyszerűen így szocializálódtunk, alkalmazkodni kell ehhez a segítő szervezeteknek. De fontos azt is tudni, hogy a január a legnehezebb hónap a télben, és ez azt jelenti, hogy be is kell osztani az adományokat. Ezért, ha valaki későn küldi, legyen az a megnyugtató érzése, hogyha nem ér oda szentestére, nem baj, mert ugyanolyan hasznos lesz januárban is” – mondta.

A meleg takaró életmentő lehet

Hasonló elveket fogalmaznak meg weboldalaikon az országos karitatív szervezetek is. A hvg.hu kérdésére a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs referense elmondta, adakozáskor érdemes szem előtt tartani, hogy az adomány nem csupán a rászoruló emberek fizikai szükségleteire adott válasz, nemcsak a testnek adunk, hanem a léleknek is. A jó állapotú, célzott adományok abban is segítenek, hogy a krízishelyzetbe került családok, az otthonukat vesztett hajléktalan emberek visszanyerjék méltóságukat és érezzék, nincsenek elfeledve.

A törött játék, a szakadt mesekönyv, a billegő komód vagy a kinyúlt pulóver ugyanakkor azt üzenheti: „nekik ez is jó lesz.”

Ezért a Szeretetszolgálat azt kéri, olyan adományokat ajánljanak fel, amelyeket szívesen fogadnának a saját családjukban is.

Parák Eszter elmondta azt is, hogy a Máltai Szeretetszolgálat, amely tizenháromezer emberről gondoskodik az év folyamán, vidéken és a fővárosban több intézményében is szívesen fogadja a takaró, meleg ruha, női és férfi zokni/alsónemű, illetve nagyméretű férfi cipő felajánlásokat. A szervezet azt kéri, hogy a használt ruhákat kitisztítva juttassák el az átvevő helyekre.

Az adományok összeállításakor érdemes arra is figyelni, hogy a hajléktalanságban élő emberek gyakran szenvednek a fagyás okozta lábsérülésektől, ezért nekik szánt zokni és cipő mérete legyen nagyobb az átlagosnál. A fehérnemű adományok esetében a tartós, mosást jól viselő, praktikus viselet, vagyis a meleg, pamut alsónemű felajánlását javasolja a Szeretetszolgálat. A ruházat és élelmiszer adomány mellett a tisztálkodó szerek, szappan, sampon, fogkefe, dezodor, női higiéniás eszközök is nagy segítséget nyújthatnak a rászoruló embereknek. (Bővebb információ: www.maltai.hu)

A Máltai Szeretetszolgálat december 13. és 18. között 3500 önkéntes, köztük több száz középiskolás diák részvételével tartós élelmiszert gyűjt a rászoruló embereknek több mint 160 boltban. A csomagok egy része hajléktalan emberek számára készül, főként azonnal fogyasztható tartós élelmiszerekből, más részét nagycsaládosoknak és idős embereknek juttatja el a Szeretetszolgálat. A támogatottak listáját a Szeretetszolgálat intézményei, csoportjai és a Jelenlét program helyszínein dolgozó munkatársai már a gyűjtés előtti hetekben összeállítják, így az adományozás nem esetlegesen történik, hanem célzottan, a legrászorulóbb emberek megsegítésére - mondta a hvg.hu-nak Parák Eszter. Az akcióban résztvevő boltok listája megtalálható a www.adniorom.hu oldalon.

Képünk illusztráció © MTI / Balogh Zoltán

Aki a szofisztikáltabb adakozás híve, annak külön ajánljuk a budapesti Paloma művészudvart, ahol a megunt, de jó állapotú játékokat várják, cserébe az adakozók kedvezménnyel vásárolhatnak a magyar designerek darabjaiból. Az akció december 22-ig tart, a játékokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza - Zuglói Családok Átmeneti Otthona kapja, bővebb információ itt.

Cipősdoboznyi méretű adományokat gyűjt a nap 24 órájában az Oltalom Karitatív Egyesület is, a fővárosi Dankó utca 11. szám alatt. A hajléktalanokat, menekülteket, határontúli és hazai szegényeket segítő egyesület honlapján kiemelik, hogy a téli időszakban különösen nagy segítség a takaró, paplan és vastag pléd. Az Oltalom honlapján található tájékoztatás szerint az egyesület ajándék- és élelmiszergyűjtési akciója, amellyel 5 iskolában 400 gyereket szeretnének meglepni, december 19-ig tart. Bővebb információ itt.

Szerte az országban várja az adományokat a Baptista Szeretetszolgálat is, a cipősdoboz átvevő pontok listája itt található.

Pénzadomány mellett könyveknek, játékoknak, szórakoztató felszereléseknek örülnek a legjobban a hosszú ideig kórházi kezelésre szoruló gyerekek is - mondta a hvg.hu kérdésére a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója. Dr. Nagy Anikó elmondta, hogy arra törekszenek, hogy sérült, piszkos játékok, eszközök ne kerüljenek be az intézetbe, de ezeknek a megsemmisítése is jelentős költségeket jelenthet. Ezért mindig felhívják a figyelmet minden adomány fogadásakor, hogy a higiénés és gyermekbiztonsági, balesetvédelmi szempontokat különös gonddal betartják. Az adományozási szándékot az intézet főigazgatóságán, a +3612100711-es telefonszámon lehet jelezni, aki pedig pénzadománnyal segítené a kórház működését, itt talál bővebb információt.

Annak sem kell aggódnia, aki a megjelölt határidőig nem tudja eljuttatni adományát, ugyanis a legtöbb nagy szervezetnek telefonos adományvonala és online is fogadják a felajánlásokat. Így az Unicef, az SOS Gyermekfalvak, és a Magyar Vöröskereszt oldalain is adakozhatunk. Ha az állatok sorsáért aggódunk, akkor is több módon segíthetünk, a legegyszerűbben természetesen pénzadománnyal, a Noé Állatotthon honlapján például karácsonyi adománykártyát is vásárolhatunk, az Országos Állatvédőrség Alapítvány pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy nagy segítség a kullancsriasztó, a bolhairtó és a póráz, nyakörv és a szállító box is. Ha állatmenhelyeket szeretnénk segíteni, érdemes tájékozódni, hogy milyen száraz tápra van szükségük, ugyanis a legyengült állatoknak sokszor speciális eledelre van szükségük.