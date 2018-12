L. Ritók Nóra kapta péntek este a Prima Promissima közönségdíját. Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője, akinek Nyomor széle című blogját a hvg.hu oldalán követhetik, a Facebookon mondott köszönetet az elismerésért. Azt írta, a díj nemcsak az ő munkáját ragyogja be, hanem a munkatársaiét is, akikkel egy csapatként küzdenek az Igazgyöngy céljaiért.

„Mert annyi pozitív érzés jött felém ott is, és azóta is a rengeteg üzenetben, levélben....ami óriási erőt ad. Hatalmas megerősítést kaptam tőletek, önöktől. (…) Válaszolni fogok, regaláni mindenkinek, ahogy csak tudok. De addig is köszönöm szépen a bizalmat” – írta.